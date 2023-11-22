الكرملين: الهدنة في غزة نبأ سار

القاهرة - بوابة الوسط

رحب الكرملين، الأربعاء، باتفاق الهدنة بين حركة حماس و«إسرائيل»، معتبرا أنه «أول نبأ سار من غزة منذ وقت طويل».

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن «روسيا ومعظم دول العالم كانت تدعو إلى وقف لإطلاق النار وهدنة إنسانية إذ إنهما ضروريان لأي تسوية دائمة» للصراع، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن «موسكو ترحب بالاتفاق بين إسرائيل وحماس حول هدنة إنسانية من أربعة أيام»، مشددة على أن «هذا ما دعت إليه روسيا منذ بداية التصعيد في النزاع»، حسب «فرانس برس».

وتنص الهدنة على وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، وإطلاق 50 أسيرا لدى المقاومة الفلسطينية مقابل إطلاق الاحتلال معتقلين فلسطينيين بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع بكمية أكبر.

ترحيب دولي باتفاق الهدنة في غزة

وتواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة باتفاق الهدنة في غزة، إذ أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين «بحرارة» بالاتفاق، داعية إلى الاستفادة من هذا التوقف لتكثيف المساعدة الإنسانية في أسرع وقت ممكن، حسب وكالة «فرانس برس».

كما أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الأربعاء عن أملها أن يكون فرنسيون بين الرهائن الذين سيفرج عنهم في إطار اتفاق الهدنة، مرحبة «بجهود قطر خصوصا» التي أدت دور الوسيط للتوصل إلى الاتفاق.

وبدورها، أثنت الخارجية الصينية على الاتفاق قائلة «نرحب بوقف إطلاق النار الموقت الذي توصل إليه الأطراف المعنيون، ونأمل بأن يساعد في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية ويساهم في خفض التصعيد والتوترات».