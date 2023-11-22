بريطانيا تعتبر اتفاق الهدنة في غزة «خطوة أساسية» لحل الأزمة الإنسانية

القاهرة - بوابة الوسط

رحبت المملكة المتحدة، الأربعاء، باتفاق الهدنة المعلن بين حركة حماس و«إسرائيل»، معتبرة أنه «خطوة أساسية» للأسرى ولحل الأزمة الإنسانية.

وأشار وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون في بيان إلى أن هذا الاتفاق يشكل «خطوة أساسية» باتجاه توفير الارتياح لعائلات الأسرى ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، وفق وكالة «فرانس برس».

وتنص الهدنة على وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، وإطلاق 50 أسيرا لدى المقاومة الفلسطينية مقابل إطلاق الاحتلال معتقلين فلسطينيين بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع بكمية أكبر.

ترحيب دولي باتفاق الهدنة في غزة

وتواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة باتفاق الهدنة في غزة، إذ أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين «بحرارة» بالاتفاق، داعية إلى الاستفادة من هذا التوقف لتكثيف المساعدة الإنسانية في أسرع وقت ممكن، حسب وكالة «فرانس برس».

كما أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الأربعاء عن أملها أن يكون فرنسيون بين الرهائن الذين سيفرج عنهم في إطار اتفاق الهدنة، مرحبة «بجهود قطر خصوصا» التي أدت دور الوسيط للتوصل إلى الاتفاق.

وبدورها، أثنت الخارجية الصينية على الاتفاق قائلة «نرحب بوقف إطلاق النار الموقت الذي توصل إليه الأطراف المعنيون، ونأمل بأن يساعد في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية ويساهم في خفض التصعيد والتوترات».