قيادي في حماس: محادثات مستمرة حول هدنة واتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين

القاهرة - بوابة الوسط

قال عزت الرشق، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، لقناة «الجزيرة» الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن محادثات تجري بين الحركة و«إسرائيل» حول هدنة موقتة، لتسهيل دخول المساعدات قطاع غزة، واتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأضاف: «الاتفاق المنتظر يشمل الإفراج عن أسرى أطفال ونساء إسرائيليين مقابل إطلاق سراح أطفال ونساء فلسطينيين بسجون الاحتلال». ولفت الرشق إلى أن المسؤولين القطريين سيعلنون تفاصيل الهدنة، وفق وكالة «رويترز».

هنية يعلن قرب التوصل إلى هدنة في غزة

وفي وقت سابق، أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الفلسطينية إسماعيل هنية، فجر الثلاثاء، أن الحركة «تقترب من التوصل لاتفاق هدنة مع الاحتلال الإسرائيلي» الذي يشن عدوانا على قطاع غزة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر.

وقال هنية في رسالة مقتضبة نشرها حساب «حماس» على تطبيق «تلغرام»: «الحركة سلّمت ردّها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة».