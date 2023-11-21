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مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 نوفمبر 2023, 11:07 صباحا
مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال
مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى. (أرشيفية : وفا)
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اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المصلون، إن المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة، فيما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

- مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

ونشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لعناصر من شرطة الاحتلال يلتقطون الصور، وهم يأكلون في صحن قبة الصخرة المشرفة داخل المسجد الأقصى.

الاحتلال يزداد وحشية
يُذكر أن الاحتلال يواصل التضييق على المصلين، ولكن الإجراءات ازدادت وحشية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

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