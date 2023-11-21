  • Alwasat News
Atwasat

17 شهيدًا جراء قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 نوفمبر 2023, 12:38 صباحا
17 شهيدًا جراء قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات
آثار قصف عنيف لقوات الاحتلال في قطاع غزة. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

استشهد 17 فلسطينيا وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، بعد منتصف الليل، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن الاحتلال استهدف منزلا داخل مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 17 مواطنا وإصابة آخرين بينهم أطفال ونساء.

- حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة تتجاوز 13300 شهيد بينهم 5600 طفل

وفي وقت سابق استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم الصحفية آلاء طاهر الحسنات جراء قصف منزل عائلتها في مدينة غزة، والصحفية آيات خضورة، إثر قصف منزلها في بيت لاهيا شمال القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء إلى 12ألفًا و916 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 32850 شخصا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، في السابع من أكتوبر الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. جماعة الحوثي تنشر فيديو لعملية السيطرة على سفينة «إسرائيلية»

شاهد.. جماعة الحوثي تنشر فيديو لعملية السيطرة على سفينة «إسرائيلية»
شاهد.. قمة ليبيا والكاميرون وتحضيرات «ديربي» طرابلس ومصراتة على مائدة حوار «في التسعين»

شاهد.. قمة ليبيا والكاميرون وتحضيرات «ديربي» طرابلس ومصراتة على مائدة حوار «في ...
قمة مرتقبة بين «كبرياء» البرازيل و«طموحات» الأرجنتين

قمة مرتقبة بين «كبرياء» البرازيل و«طموحات» الأرجنتين
تناول الفراولة يقي من الاكتئاب والتدهور المعرفي في الشيخوخة

تناول الفراولة يقي من الاكتئاب والتدهور المعرفي في الشيخوخة
تكريم إيتو قبل مواجهة المنتخب الليبي والكاميروني في تصفيات كأس العالم

تكريم إيتو قبل مواجهة المنتخب الليبي والكاميروني في تصفيات كأس العالم
تشريح القنفذ ـ القذافي والمثقفون (14)

تشريح القنفذ ـ القذافي والمثقفون (14)
برغش لـ«بوابة الوسط»: دوري السلة في 3 ديسمبر.. والمنتخب جاهز للظهور العربي

برغش لـ«بوابة الوسط»: دوري السلة في 3 ديسمبر.. والمنتخب جاهز للظهور العربي
برشلونة يعلن انتهاء موسم غافي وغيابه عن كأس أوروبا بسبب قطع في الرباط الصليبي

برشلونة يعلن انتهاء موسم غافي وغيابه عن كأس أوروبا بسبب قطع في الرباط الصليبي
كاريكاتير خيري - نتنياهو والقانون الدولي الإنساني

كاريكاتير خيري - نتنياهو والقانون الدولي الإنساني
فريق أميركي متخصص في جراحة قلب الأطفال يزور «مصراتة الطبي»

فريق أميركي متخصص في جراحة قلب الأطفال يزور «مصراتة الطبي»
وصول 29 طفلا من الخدج لمصر بعد إجلائهم من مستشفى الشفاء في غزة

وصول 29 طفلا من الخدج لمصر بعد إجلائهم من مستشفى الشفاء في غزة
في يومهم العالمي.. استشهاد أكثر من 5 آلاف طفل في غزة بفعل العدوان الإسرائيلي

في يومهم العالمي.. استشهاد أكثر من 5 آلاف طفل في غزة بفعل العدوان الإسرائيلي
مدفعية الاحتلال تقصف مدرسة الكويت شمال غزة

مدفعية الاحتلال تقصف مدرسة الكويت شمال غزة
أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (الإثنين 20 نوفمبر 2023)

أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (الإثنين 20 نوفمبر ...
الصين: على العالم التحرك بشكل عاجل لوقف المأساة الإنسانية في غزة

الصين: على العالم التحرك بشكل عاجل لوقف المأساة الإنسانية في غزة
استطلاع «إن بي سي نيوز»: شعبية بايدن تتهاوى.. و70% من شباب الناخبين يرفضون سياسته من العدوان على غزة

استطلاع «إن بي سي نيوز»: شعبية بايدن تتهاوى.. و70% من شباب الناخبين يرفضون ...
زوجة دي خيا تضيِّع عليه عقدًا خياليًا من النصر السعودي

زوجة دي خيا تضيِّع عليه عقدًا خياليًا من النصر السعودي
شاهد.. المنتخب الوطني للشباب يقلب الطاولة على الجزائر بــ«ريمونتادا» رائعة بدورة شمال أفريقيا

شاهد.. المنتخب الوطني للشباب يقلب الطاولة على الجزائر بــ«ريمونتادا» رائعة بدورة...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الصحة الفلسطينية»: 12916 شهيدًا في غزة والضفة منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي
«الصحة الفلسطينية»: 12916 شهيدًا في غزة والضفة منذ بداية عدوان ...
مصر تستقبل 28 طفلًا فلسطينيًا من المبتسرين عبر رفح
مصر تستقبل 28 طفلًا فلسطينيًا من المبتسرين عبر رفح
شاهد.. جماعة الحوثي تنشر فيديو لعملية السيطرة على سفينة «إسرائيلية»
شاهد.. جماعة الحوثي تنشر فيديو لعملية السيطرة على سفينة ...
أبوعبيدة: دمّرنا 60 آلية عسكرية إسرائيلية منها 10 ناقلات جند خلال 72 ساعة.. «سمعنا صراخ جنود الاحتلال قبل مقتلهم»
أبوعبيدة: دمّرنا 60 آلية عسكرية إسرائيلية منها 10 ناقلات جند خلال...
حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة تتجاوز 13300 شهيد بينهم 5600 طفل
حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة تتجاوز 13300 شهيد بينهم 5600 طفل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته...
مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة
مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي ......
مصر تعلق على مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة
مصر تعلق على مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة...
حزب الله يعلن قصف 19 موقعا إسرائيليا بشكل متزامن
حزب الله يعلن قصف 19 موقعا إسرائيليا بشكل متزامن...
الاحتلال يخفض عدد قتلاه في عملية «طوفان الأقصى» من 1400 إلى 1200 شخص
الاحتلال يخفض عدد قتلاه في عملية «طوفان الأقصى» من 1400 إلى ......
المزيد
17 شهيدًا جراء قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات
17 شهيدًا جراء قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات...
إجلاء 100 مريض من المستشفى الإندونيسي في غزة
إجلاء 100 مريض من المستشفى الإندونيسي في غزة...
رئيسة الصليب الأحمر تلتقي إسماعيل هنية في قطر
رئيسة الصليب الأحمر تلتقي إسماعيل هنية في قطر...
حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة تتجاوز 13300 شهيد بينهم 5600 طفل
حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة تتجاوز 13300 شهيد بينهم 5600 ......
أبوعبيدة: دمّرنا 60 آلية عسكرية إسرائيلية منها 10 ناقلات جند خلال 72 ساعة.. «سمعنا صراخ جنود الاحتلال قبل مقتلهم»
أبوعبيدة: دمّرنا 60 آلية عسكرية إسرائيلية منها 10 ناقلات جند......
المزيد