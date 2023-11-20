مدفعية الاحتلال تقصف مدرسة الكويت شمال غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مدرسة الكويت، القريبة من المستشفى الإندونيسي، شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية ودبابات الاحتلال التي تحاصر المستشفى الإندونيسي وتقصف محيطه منذ ساعات الليل الأولى، أطلقت عدة قذائف بشكل مباشر صوب مدرسة الكويت، التي تؤوي عددا من النازحين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ولم تتمكن مربكات الإسعاف من الوصول إلى المكان بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على المستشفى الإندونيسي ومحيطه، فيما تتحدث الأنباء الأولية عن عشرات الشهداء والإصابات في القصف.

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وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأول السبت، مجزرتين في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر في مخيم جباليا شمال غزة، أدتا إلى استشهاد وإصابة مئات الأطفال والنساء.

ولم تتوقف مجازر الاحتلال في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، وكانت المدارس والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمساجد والممتلكات العامة والخاصة ضمن بؤرة الاستهداف الإسرائيلي.