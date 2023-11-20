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سلسلة غارات إسرائيلية شمال غرب خان يونس وحي الزيتونة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 نوفمبر 2023, 12:15 صباحا
سلسلة غارات إسرائيلية شمال غرب خان يونس وحي الزيتونة
مسعف يحمل طفلاً فلسطينياً أصيب خلال غارات جوية إسرائيلية إلى مستشفى في خان يونس جنوب قطاع غزة، 16 أكتوبر 2023. (أ ف ب)
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شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، ليل الإثنين، سلسلة غارات مكثفة في شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصادر محلية قولها إن طائرات الاحتلال قصف بعشرات الصواريخ محيط مدينة حمد السكنية شمال غرب خان يونس، ما أدى لارتقاء عشرات المواطنين أغلبهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين، إضافة إلى غارة على بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

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وفي مدينة غزة، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة عسقولة بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة، إضافة إلى قصف آخر في حي الصبرة.

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