صور الأقمار الصناعية تكشف حجم كارثة نزوح الآلاف من جنوب غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشفت صور للأقمار الصناعية حجم كارثة نزوح آلاف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، مع استمرار العدوان الوحشي للاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ44 على التوالي، وسقوط أكثر من 12 ألف شهيد.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية، التي نشرها موقع «بيزنس إنسايدر» الأميركي أمس السبت، حشودا ضخمة من الفلسطينيين ينزحون من جنوب القطاع بالتزامن مع أوامر أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مناطق من الجنوب، في إشارة إلى استعداده لتوسيع العمليات البرية، لتشمل جنوب غزة.

ونشرت شركة «ماكسار تكنولوجيز» صورا للأقمار الصناعية تُظهر حشدا ضخما من الفلسطينيين متجمعين عبر طول طريق صلاح الدين بجنوب قطاع غزة في أثناء محاولتهم النزوح عبر ممر الإخلاء الذي أعلنه جيش الاحتلال. وقدرت الشركة أعداد الحشد بالآلاف.

وتوجه مئات الآلاف من الفلسطينيين من شمال غزة إلى الجنوب، حيث يكتظ غالبية سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، مع اشتداد حملة القصف الإسرائيلية.

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تحذيرات أممية من خطر المجاعة

في السياق نفسه، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، من نفاد الغذاء والمياه في قطاع غزة، الذي بات على «شفا المجاعة».

كذلك أعلنت شركة الاتصالات الرئيسية في القطاع أن نقص الوقود أدى إلى انقطاع خدمات الهاتف والإنترنت في قطاع غزة بأكمله، الخميس.

بينما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 12 ألفا و300 شهيد، بينهم خمسة آلاف طفل و3300 امرأة، بالإضافة إلى إصابة نحو 30 ألف فلسطيني.

صور من القمر الصناعي تظهر حشود ضخمة من الفلسطينيين ينزحون من جنوب غزة. (موقع إنسايدر)

صور من القمر الصناعي تظهر حشود ضخمة من الفلسطينيين ينزحون من جنوب غزة. (موقع إنسايدر)