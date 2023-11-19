جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده في قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد مقتل ثلاثة من جنوده في غزة، ما يرفع قتلاه من العسكريين منذ بدء عدوانه الصهيوني على القطاع، إلى 62، وفق ادعائه.

وقال جيش الاحتلال، في بيان اليوم، إن الثلاثة هم من جنود الاحتياط وقتلوا في شمال القطاع السبت.

وبحسب البيان، شملت أسماء القتلى من جيش الاحتلال اليوم، الرائد (احتياط) ياكير بيطون 34 عاماً من القدس، مقاتل في الكتيبة 8717، اللواء 261، والرقيب أول راني طحان 40 عاماً من ميدان نعمية سرايا في الكتيبة 8717 اللواء 261، والرائد (احتياط) تشين ياهالوم 35 عاماً من كفار عازار، ضابط في الكتيبة 8159 في سلاح المدفعية.

والسبت، أعلن الاحتلال مقتل 6 من قواته بينهم 3 ضباط فضلا عن وقوع عدد من الإصابات الخطيرة الأخرى في صفوف الجنود.