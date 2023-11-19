  • Alwasat News
Atwasat

إجلاء 31 من الأطفال الخدج بمستشفى الشفاء في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 نوفمبر 2023, 01:24 مساء
إجلاء 31 من الأطفال الخدج بمستشفى الشفاء في غزة
عدد من الأطفال الخدج في مجمع الشفاء الطبي قبل إجلائهم. (الإنترنت)
alwasat radio

أكد مدير المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت، اليوم الأحد، إجلاء 31 من الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء الأكبر في قطاع غزة، والذي اقتحمه الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء الماضي، وأجبر من فيه من أطباء ومرضى ومصابين أمس على الخروج.

وقال زقوت، في تصريحات لـ«فرانس برس»، «تم إجلاء جميع الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء وعددهم 31 طفلا ومعهم ثلاثة أطباء وممرضين»، مضيفا «تجري الترتيبات لنقل الأطفال إلى مصر» عبر معبر رفح الحدودي.

وفجر الأربعاء الماضي، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء بعد حصاره لأيام، حيث يضم مدنيين نزحوا من ديارهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل بالمنطقة، فضلا عن المرضى والمصابين والأطقم الطبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فلوسنا»: خبراء اقتصاديون يقيمون موقف «المركزي» من تراجع قيمة الدينار الليبي

«فلوسنا»: خبراء اقتصاديون يقيمون موقف «المركزي» من تراجع قيمة الدينار الليبي
كاريكاتير حليم - الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأطفال والمستشفيات في غزة

كاريكاتير حليم - الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأطفال والمستشفيات في غزة
إعلاميون ينسحبون من برنامج تدريب لـ«دوتشي فيله» بسبب «ازدواجية المعايير» في تغطية الحرب على غزة

إعلاميون ينسحبون من برنامج تدريب لـ«دوتشي فيله» بسبب «ازدواجية المعايير» في ...
ذكرى رحيل الأستاذ مصباح عريبي

ذكرى رحيل الأستاذ مصباح عريبي
منظمة الصحة: مستشفى الشفاء تحول إلى منطقة موت

منظمة الصحة: مستشفى الشفاء تحول إلى منطقة موت
فلامنغو يدرس التعاقد مع نيمار.. والفاتورة فلكية

فلامنغو يدرس التعاقد مع نيمار.. والفاتورة فلكية
«سبايس اكس» تحرز«تقدماً» في تجربتها الثانية لصاروخ «ستارشيب» رغم انفجار طبقتيه

«سبايس اكس» تحرز«تقدماً» في تجربتها الثانية لصاروخ «ستارشيب» رغم انفجار طبقتيه
نادر الترهوني يطالب بالاستعانة بالدوليين السابقين لدعم المنتخب الوطني في المواجهات الأفريقية

نادر الترهوني يطالب بالاستعانة بالدوليين السابقين لدعم المنتخب الوطني في ...
انفجار طبقتي الصاروخ «ستارشيب» في محاولة إطلاقه الثانية

انفجار طبقتي الصاروخ «ستارشيب» في محاولة إطلاقه الثانية
الصحة الفلسطينية: 32 شهيدا من عائلة واحدة بينهم 19 طفلا في غارة استهدفت منزلا في مخيم جباليا (شاهد)

الصحة الفلسطينية: 32 شهيدا من عائلة واحدة بينهم 19 طفلا في غارة استهدفت منزلا في...
الصحة الفلسطينية: 32 شهيدا من عائلة واحدة بينهم 19 طفلا في غارة استهدفت منزلا في مخيم جباليا (شاهد)

الصحة الفلسطينية: 32 شهيدا من عائلة واحدة بينهم 19 طفلا في غارة استهدفت منزلا في...
كاريكاتير خيري - باتيلي والأزمة الليبية!

كاريكاتير خيري - باتيلي والأزمة الليبية!
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بمدرسة الفاخورة في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بمدرسة الفاخورة في غزة
برج الأندلس بغزة.. حكاية أبوحسين وحفيدته

برج الأندلس بغزة.. حكاية أبوحسين وحفيدته
5 ميداليات لليبيا في عربية جودو الناشئين بالإمارات (صور)

5 ميداليات لليبيا في عربية جودو الناشئين بالإمارات (صور)
«بلدي غدامس»: انتشار الحشرة القشرية الخضراء

«بلدي غدامس»: انتشار الحشرة القشرية الخضراء
نقطة واحدة تفصل إيطاليا عن التأهل لكأس كأس أوروبا والدفاع عن اللقب

نقطة واحدة تفصل إيطاليا عن التأهل لكأس كأس أوروبا والدفاع عن اللقب
نيبال تحظر «تيك توك» لأضراره على النسيج الاجتماعي

نيبال تحظر «تيك توك» لأضراره على النسيج الاجتماعي
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاحتلال يستهدف قافلة لـ«أطباء بلا حدود» خلال الإجلاء من مجمع الشفاء
الاحتلال يستهدف قافلة لـ«أطباء بلا حدود» خلال الإجلاء من مجمع ...
رئيس وزراء قطر: تحديات بسيطة متبقية في مفاوضات الأسرى بين حماس و«إسرائيل»
رئيس وزراء قطر: تحديات بسيطة متبقية في مفاوضات الأسرى بين حماس ...
الحوثيون يهددون باستهداف جميع أنواع السفن «الإسرائيلية»
الحوثيون يهددون باستهداف جميع أنواع السفن «الإسرائيلية»
«واشنطن بوست» تتحدث عن هدنة 5 أيام.. وأميركا ونتانياهو تنفيان التوصل لاتفاق
«واشنطن بوست» تتحدث عن هدنة 5 أيام.. وأميركا ونتانياهو تنفيان ...
ملك الأردن: حرب إسرائيل البشعة على المدنيين في غزة تهدد بكارثة إنسانية
ملك الأردن: حرب إسرائيل البشعة على المدنيين في غزة تهدد بكارثة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته...
مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة
مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي ......
مصر تعلق على مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة
مصر تعلق على مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة...
حزب الله يعلن قصف 19 موقعا إسرائيليا بشكل متزامن
حزب الله يعلن قصف 19 موقعا إسرائيليا بشكل متزامن...
حماس: كتائب القسام تخوض «اشتباكات عنيفة» مع جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة
حماس: كتائب القسام تخوض «اشتباكات عنيفة» مع جيش الاحتلال في ......
المزيد
وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يزورون الصين لبحث سبل وقف العدوان علي غزة
وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يزورون الصين لبحث سبل وقف ......
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده في قطاع غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده في قطاع غزة...
إجلاء 31 من الأطفال الخدج بمستشفى الشفاء في غزة
إجلاء 31 من الأطفال الخدج بمستشفى الشفاء في غزة...
ملك الأردن: حرب إسرائيل البشعة على المدنيين في غزة تهدد بكارثة إنسانية
ملك الأردن: حرب إسرائيل البشعة على المدنيين في غزة تهدد ......
«واشنطن بوست» تتحدث عن هدنة 5 أيام.. وأميركا ونتانياهو تنفيان التوصل لاتفاق
«واشنطن بوست» تتحدث عن هدنة 5 أيام.. وأميركا ونتانياهو ......
المزيد