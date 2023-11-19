إجلاء 31 من الأطفال الخدج بمستشفى الشفاء في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدير المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت، اليوم الأحد، إجلاء 31 من الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء الأكبر في قطاع غزة، والذي اقتحمه الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء الماضي، وأجبر من فيه من أطباء ومرضى ومصابين أمس على الخروج.

وقال زقوت، في تصريحات لـ«فرانس برس»، «تم إجلاء جميع الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء وعددهم 31 طفلا ومعهم ثلاثة أطباء وممرضين»، مضيفا «تجري الترتيبات لنقل الأطفال إلى مصر» عبر معبر رفح الحدودي.

وفجر الأربعاء الماضي، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء بعد حصاره لأيام، حيث يضم مدنيين نزحوا من ديارهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل بالمنطقة، فضلا عن المرضى والمصابين والأطقم الطبية.