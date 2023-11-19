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ملك الأردن: حرب إسرائيل البشعة على المدنيين في غزة تهدد بكارثة إنسانية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 نوفمبر 2023, 01:12 مساء
ملك الأردن: حرب إسرائيل البشعة على المدنيين في غزة تهدد بكارثة إنسانية
ملك الأردن مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. (الديوان الملكي الأردني)
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قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يوم الأحد إن على المجتمع الدولي الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لمنع كارثة إنسانية، جراء ما وصفه بأنه «حرب إسرائيل البشعة على المدنيين».

وشدد العاهل الأردني، في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم، إن على القوى العالمية أن تجبر الاحتلال الإسرائيلي، على الامتثال للقانون الدولي لحماية المدنيين وضمان استجابتها للدعوات للسماح بتدفق المساعدات إلى القطاع دون انقطاع.

الأردن يرفض طرح انتشار قوات عربية في غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع

والسبت، رفض وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اقتراحات نشر قوات عربية في غزّة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

طروحات عديدة بشأن مصير القطاع
ووفق وكالة «فرانس برس»، تحدثت تقارير عن طروحات عديدة بشأن مصير القطاع المحاصر منذ 17 عامًا بعد انتهاء الحرب، منها نشر قوات عربية لإرساء الاستقرار فضلًا عن دور قد تؤديه السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ العام 2007.

وقال الصفدي خلال النسخة الـ19 من «منتدى حوار المنامة» الذي ينظّمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إنه «بعد مناقشة هذه القضية مع كثرٍ ومع جميع إخواننا العرب تقريبًا، لن تتجه قوات عربية إلى غزة»، مضيفًا: «لا يمكن السماح بأن ينظر الفلسطينيون إلينا على أننا أعداء لهم».

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