«واشنطن بوست» تتحدث عن هدنة 5 أيام.. وأميركا ونتانياهو تنفيان التوصل لاتفاق

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

قالت جريدة «واشنطن بوست» الأميركية إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال الإسرائيلي قريبان من اتفاق بوساطة الولايات المتحدة، من شأنه إطلاق عشرات المحتجزين من النساء والأطفال الإسرائيليين في غزة مقابل وقف إطلاق النار خمسة أيام.

ونقلت الجريدة، مساء السبت عن مصادر لم تذكرها، أن إطلاق المحتجزين قد ينفذ في غضون الأيام القليلة المقبلة، وقد يؤدي إلى أول هدنة في الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ 43 يوما إلى الآن.

وردا على تقرير «واشنطن بوست»، غرد الناطق باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، على منصة «إكس» قائلا: «لا يوجد اتفاق بعد، لكن نواصل العمل لتحقيق ذلك».

ويشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، نفي في مؤتمر صحفي أمس السبت، أي عزم لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، مؤكدا استمرارها لحين تحقيق أهدافها.

كما رفض ناطق باسم السفارة الإسرائيلية في العاصمة واشنطن التعليق على تقرير «واشنطن بوست»، مؤكدا أنه لا تعليق على أي تفاصيل تخص وضع المحتجزين في غزة.

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وحسب الجريدة فإن «الاتفاق المفصل الذي يقع في ست صفحات يطلب من كل الأطراف تجميد العمليات القتالية خمسة أيام مقابل إطلاق خمسين من المحتجزين، على الأقل، على دفعات صغيرة كل 24 ساعة، بينما ستراقب المراقبة الجوية الحركة على الأرض والهدنة».

وأضافت: «توقف أعمال القتال يستهدف كذلك زيادة كبيرة في كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة، بما في ذلك الوقود، من معبر رفح المصري».

مفاوضات مستمرة للتوصل إلى الهدنة

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية، شرط عدم ذكر اسمه: «هناك بعض التقدم أخيرا، ونعمل جاهدين لتحقيق ذلك، لكن الوضع لا يزال هشا».

لكن الناطق باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، غرد على منصة «إكس» قائلا: «لا يوجد اتفاق بعد، لكن نواصل العمل لتحقيق ذلك».

بينما أوضح دبلوماسيون عرب وآخرون لـ«واشنطن بوست»: «الإطار العام للاتفاق وُضع خلال محادثات استمرت أسابيع في قطر بين إسرائيل والولايات المتحدة وحماس، التي يمثلها وسطاء قطريون. لكن من غير الواضح حتى الآن ما إذا ستوافق إسرائيل على وقف موقت للعمليات في غزة».

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ضغوط متزايدة على نتانياهو

لفتت «واشنطن بوست» إلى أن «المخاوف بشأن المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين من سكان القطاع زادا الضغوط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، حيث طالبت أكثر من مئة دولة، ليس بينها الولايات المتحدة، بوقف فوري وكامل لإطلاق النار».

وقال مصدر مطلع على الوضع: «قرار قبول الاتفاق صعب بالنسبة إلى إسرائيل. فعلى الرغم من الضغوط المحلية القوية على نتانياهو لإطلاق المحتجزين، فهناك أيضا أصوات مسموعة في تل أبيب تطالب الحكومة بعدم تقديم تنازلات مقابل إطلاقهم».

وتعمد الاحتلال الإسرائيلي قطع كل شحنات الوقود والمياه والغذاء والدواء التي تدخل قطاع غزة، والتي يعتمد عليها 2.3 مليون شخص هم سكان القطاع.

وبينما تواجه إدارة الرئيس جو بايدن ضغوطا داخلية متنامية بين دعاة الدعم غير المحدود لأهداف الحرب الإسرائيلية والمخاوف بشأن الأزمة الإنسانية في غزة، دعمت بعد تردد وقفا موقتا للقتال بشكل كامل.