  • Alwasat News
Atwasat

«واشنطن بوست» تتحدث عن هدنة 5 أيام.. وأميركا ونتانياهو تنفيان التوصل لاتفاق

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 19 نوفمبر 2023, 12:37 مساء
«واشنطن بوست» تتحدث عن هدنة 5 أيام.. وأميركا ونتانياهو تنفيان التوصل لاتفاق
آثار دمار خلفها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. (الإنترنت)
alwasat radio

قالت جريدة «واشنطن بوست» الأميركية إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال الإسرائيلي قريبان من اتفاق بوساطة الولايات المتحدة، من شأنه إطلاق عشرات المحتجزين من النساء والأطفال الإسرائيليين في غزة مقابل وقف إطلاق النار خمسة أيام.

ونقلت الجريدة، مساء السبت عن مصادر لم تذكرها، أن إطلاق المحتجزين قد ينفذ في غضون الأيام القليلة المقبلة، وقد يؤدي إلى أول هدنة في الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ 43 يوما إلى الآن.

وردا على تقرير «واشنطن بوست»، غرد الناطق باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، على منصة «إكس» قائلا: «لا يوجد اتفاق بعد، لكن نواصل العمل لتحقيق ذلك».

ويشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، نفي في مؤتمر صحفي أمس السبت، أي عزم لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، مؤكدا استمرارها لحين تحقيق أهدافها.

كما رفض ناطق باسم السفارة الإسرائيلية في العاصمة واشنطن التعليق على تقرير «واشنطن بوست»، مؤكدا أنه لا تعليق على أي تفاصيل تخص وضع المحتجزين في غزة.

رئيس وزراء قطر: تحديات بسيطة متبقية في مفاوضات الأسرى بين حماس و«إسرائيل»
«ممرات الموت في غزة».. شهادات حية على رصاصة الغدر الإسرائيلي بعد إعطاء الأمان

وحسب الجريدة فإن «الاتفاق المفصل الذي يقع في ست صفحات يطلب من كل الأطراف تجميد العمليات القتالية خمسة أيام مقابل إطلاق خمسين من المحتجزين، على الأقل، على دفعات صغيرة كل 24 ساعة، بينما ستراقب المراقبة الجوية الحركة على الأرض والهدنة».

وأضافت: «توقف أعمال القتال يستهدف كذلك زيادة كبيرة في كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة، بما في ذلك الوقود، من معبر رفح المصري».

مفاوضات مستمرة للتوصل إلى الهدنة
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية، شرط عدم ذكر اسمه: «هناك بعض التقدم أخيرا، ونعمل جاهدين لتحقيق ذلك، لكن الوضع لا يزال هشا».

لكن الناطق باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، غرد على منصة «إكس» قائلا: «لا يوجد اتفاق بعد، لكن نواصل العمل لتحقيق ذلك».

بينما أوضح دبلوماسيون عرب وآخرون لـ«واشنطن بوست»: «الإطار العام للاتفاق وُضع خلال محادثات استمرت أسابيع في قطر بين إسرائيل والولايات المتحدة وحماس، التي يمثلها وسطاء قطريون. لكن من غير الواضح حتى الآن ما إذا ستوافق إسرائيل على وقف موقت للعمليات في غزة».

بايدن في مقال: ينبغي إعادة توحيد غزة والضفة في ظل سلطة فلسطينية
الحوثيون يهددون باستهداف جميع أنواع السفن «الإسرائيلية»

ضغوط متزايدة على نتانياهو
لفتت «واشنطن بوست» إلى أن «المخاوف بشأن المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين من سكان القطاع زادا الضغوط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، حيث طالبت أكثر من مئة دولة، ليس بينها الولايات المتحدة، بوقف فوري وكامل لإطلاق النار».

وقال مصدر مطلع على الوضع: «قرار قبول الاتفاق صعب بالنسبة إلى إسرائيل. فعلى الرغم من الضغوط المحلية القوية على نتانياهو لإطلاق المحتجزين، فهناك أيضا أصوات مسموعة في تل أبيب تطالب الحكومة بعدم تقديم تنازلات مقابل إطلاقهم».

وتعمد الاحتلال الإسرائيلي قطع كل شحنات الوقود والمياه والغذاء والدواء التي تدخل قطاع غزة، والتي يعتمد عليها 2.3 مليون شخص هم سكان القطاع.

وبينما تواجه إدارة الرئيس جو بايدن ضغوطا داخلية متنامية بين دعاة الدعم غير المحدود لأهداف الحرب الإسرائيلية والمخاوف بشأن الأزمة الإنسانية في غزة، دعمت بعد تردد وقفا موقتا للقتال بشكل كامل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فلوسنا»: خبراء اقتصاديون يقيمون موقف «المركزي» من تراجع قيمة الدينار الليبي

«فلوسنا»: خبراء اقتصاديون يقيمون موقف «المركزي» من تراجع قيمة الدينار الليبي
كاريكاتير حليم - الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأطفال والمستشفيات في غزة

كاريكاتير حليم - الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأطفال والمستشفيات في غزة
إعلاميون ينسحبون من برنامج تدريب لـ«دوتشي فيله» بسبب «ازدواجية المعايير» في تغطية الحرب على غزة

إعلاميون ينسحبون من برنامج تدريب لـ«دوتشي فيله» بسبب «ازدواجية المعايير» في ...
ذكرى رحيل الأستاذ مصباح عريبي

ذكرى رحيل الأستاذ مصباح عريبي
منظمة الصحة: مستشفى الشفاء تحول إلى منطقة موت

منظمة الصحة: مستشفى الشفاء تحول إلى منطقة موت
فلامنغو يدرس التعاقد مع نيمار.. والفاتورة فلكية

فلامنغو يدرس التعاقد مع نيمار.. والفاتورة فلكية
«سبايس اكس» تحرز«تقدماً» في تجربتها الثانية لصاروخ «ستارشيب» رغم انفجار طبقتيه

«سبايس اكس» تحرز«تقدماً» في تجربتها الثانية لصاروخ «ستارشيب» رغم انفجار طبقتيه
نادر الترهوني يطالب بالاستعانة بالدوليين السابقين لدعم المنتخب الوطني في المواجهات الأفريقية

نادر الترهوني يطالب بالاستعانة بالدوليين السابقين لدعم المنتخب الوطني في ...
انفجار طبقتي الصاروخ «ستارشيب» في محاولة إطلاقه الثانية

انفجار طبقتي الصاروخ «ستارشيب» في محاولة إطلاقه الثانية
الصحة الفلسطينية: 32 شهيدا من عائلة واحدة بينهم 19 طفلا في غارة استهدفت منزلا في مخيم جباليا (شاهد)

الصحة الفلسطينية: 32 شهيدا من عائلة واحدة بينهم 19 طفلا في غارة استهدفت منزلا في...
الصحة الفلسطينية: 32 شهيدا من عائلة واحدة بينهم 19 طفلا في غارة استهدفت منزلا في مخيم جباليا (شاهد)

الصحة الفلسطينية: 32 شهيدا من عائلة واحدة بينهم 19 طفلا في غارة استهدفت منزلا في...
كاريكاتير خيري - باتيلي والأزمة الليبية!

كاريكاتير خيري - باتيلي والأزمة الليبية!
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بمدرسة الفاخورة في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بمدرسة الفاخورة في غزة
برج الأندلس بغزة.. حكاية أبوحسين وحفيدته

برج الأندلس بغزة.. حكاية أبوحسين وحفيدته
5 ميداليات لليبيا في عربية جودو الناشئين بالإمارات (صور)

5 ميداليات لليبيا في عربية جودو الناشئين بالإمارات (صور)
«بلدي غدامس»: انتشار الحشرة القشرية الخضراء

«بلدي غدامس»: انتشار الحشرة القشرية الخضراء
نقطة واحدة تفصل إيطاليا عن التأهل لكأس كأس أوروبا والدفاع عن اللقب

نقطة واحدة تفصل إيطاليا عن التأهل لكأس كأس أوروبا والدفاع عن اللقب
نيبال تحظر «تيك توك» لأضراره على النسيج الاجتماعي

نيبال تحظر «تيك توك» لأضراره على النسيج الاجتماعي
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاحتلال يستهدف قافلة لـ«أطباء بلا حدود» خلال الإجلاء من مجمع الشفاء
الاحتلال يستهدف قافلة لـ«أطباء بلا حدود» خلال الإجلاء من مجمع ...
رئيس وزراء قطر: تحديات بسيطة متبقية في مفاوضات الأسرى بين حماس و«إسرائيل»
رئيس وزراء قطر: تحديات بسيطة متبقية في مفاوضات الأسرى بين حماس ...
الحوثيون يهددون باستهداف جميع أنواع السفن «الإسرائيلية»
الحوثيون يهددون باستهداف جميع أنواع السفن «الإسرائيلية»
«واشنطن بوست» تتحدث عن هدنة 5 أيام.. وأميركا ونتانياهو تنفيان التوصل لاتفاق
«واشنطن بوست» تتحدث عن هدنة 5 أيام.. وأميركا ونتانياهو تنفيان ...
ملك الأردن: حرب إسرائيل البشعة على المدنيين في غزة تهدد بكارثة إنسانية
ملك الأردن: حرب إسرائيل البشعة على المدنيين في غزة تهدد بكارثة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته...
مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة
مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي ......
مصر تعلق على مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة
مصر تعلق على مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة...
حزب الله يعلن قصف 19 موقعا إسرائيليا بشكل متزامن
حزب الله يعلن قصف 19 موقعا إسرائيليا بشكل متزامن...
حماس: كتائب القسام تخوض «اشتباكات عنيفة» مع جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة
حماس: كتائب القسام تخوض «اشتباكات عنيفة» مع جيش الاحتلال في ......
المزيد
وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يزورون الصين لبحث سبل وقف العدوان علي غزة
وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يزورون الصين لبحث سبل وقف ......
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده في قطاع غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده في قطاع غزة...
إجلاء 31 من الأطفال الخدج بمستشفى الشفاء في غزة
إجلاء 31 من الأطفال الخدج بمستشفى الشفاء في غزة...
ملك الأردن: حرب إسرائيل البشعة على المدنيين في غزة تهدد بكارثة إنسانية
ملك الأردن: حرب إسرائيل البشعة على المدنيين في غزة تهدد ......
«واشنطن بوست» تتحدث عن هدنة 5 أيام.. وأميركا ونتانياهو تنفيان التوصل لاتفاق
«واشنطن بوست» تتحدث عن هدنة 5 أيام.. وأميركا ونتانياهو ......
المزيد