برج الأندلس بغزة.. حكاية أبوحسين وحفيدته

القاهرة - بوابة الوسط

في 19 أكتوبر الماضي ، دمر طيران العدو الإسرائيلي برج الأندلس بالكامل في منطقة الكرامة غربي غزة، ومن بين الضحايا، أحد رفاق أبوعمار الملقب بـ «أبو حسين» الذي رفض مغادرة بيته، وتمسكت حفيدته بالبقاء معه، طالع القصة بجريدة الوسط كما وثقها الكاتب الفلسطينيي زياد عبد الفتاح المدير الأسبق لوكالة وفا الفسطينية .

«كل من يعرف أبوحسين، كل من تعامل معه واحتك به لم يحفظه عن ظهر قلب، كان أبوحسين غامضاً يحيط به الغموض من «ساسه لراسه» ولا تكاد تجد له ما تتوقعه منه وكان عبوساً قمطريراً تكاد لا تعثر له على مفتاح يقدمه إليك! لنقل إذن إنك لا تكاد تستطيع تفكيك ألغازه، ومن حيث أنه اشتُهر بأنه كان أحد أذرع ياسر عرفات المالية وأنه كان معروفاً في أوساط المنتدى على شاطئ بحر غزة والذي كان مقاماً ومستقراً لياسر عرفات يدير منه شؤون الشعب الفلسطيني الاجتماعية والسياسية، وشؤون المنظمة.

وكان أبوحسين رقماً ليس في إدارة الشؤون المالية للمنتدى وإنما إدارة منطقة الشاليهات التي ساهم في تطويرها لتكون مقار لضيوف رئيس السلطة، وكان أبوحسين يحيط هؤلاء بالرعاية والاهتمام وتأمين أمنهم، وفوق ذلك كان يدير مؤسسة تهدف إلى ميكنة وتحديث ما يتعلق بمقر الرئاسة والمنتدى.

بعد استيلاء حماس على السلطة في قطاع غزة وانقلابها على الشرعية «كل يسمي الأمر بما يعتقده ويراه» انكفأ أبوحسين وأغلق على نفسه وعائلته، ولاذ بصمت عميق.

كان يدرك أن الريح تهب معاكسة فانطوى سنوات وسنوات، بعد أن شهد كل الحروب ولم تهزه ريح ولم يغادر البرج الذي يقيم في إحدى شققه، حتى خلال الحرب الماضية العام 2021 حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية الطابق الثاني والثالث من البرج.

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في الحرب البرية الإرهابية الإبادية على غزة بقي في مسكنه وحيداً ومعه حفيدته الطفلة التي روحه فيها. قبل أيام أنذر «منسق الجيش الإسرائيلي» سكان برج الأندلس في الرمال الجنوبي بضرورة إخلاء شققهم الأربع والأربعين تمهيداً لقصفه وتدميره بعد ساعتين اثنتين فقط.

قرر أبوحسين أن لا يغادر، قبل أيام كان قد حرَّض عائلته على النزوح إلى الجنوب واستبقى معه حفيدته.

نزحت كل عائلات البرج خفافاً وعلى كل غارب، وبقي أبوحسين ثابتاً في شقته فيما رفضت حفيدته مغادرته. قالت له:

«جدو نموت معاً أو نحيا معاً». عنيداً كان أبوحسين، ولا يصدقهم ويعلم جيداً أنهم يعلمون أن لا حماس في البرج ولا مسلحين غير أنه هذه المرة أخطأ التقدير فهم لا معلومات مؤكدة لديهم أوجعتهم مفاجأة السابع من أكتوبر، وأنهم كانوا بلا معلومات وكانوا فاشلين بكل المقاييس فشلاً أمنياً ومخابراتياً فاضحاً، فقصفوا البرج كأن كل المقاومين فيه .. أهالوه.

الحفيدة في تلك اللحظة كانت قد مضَت تتدبَّر بعض الماء من مطبخ البيت. في تلك اللحظات الدامية انهار كل شيء وتبعثر.

لم تعِ الحفيدة وهي تسعف جدها بشربة ماء أنها سقطت فوق فراش جدها فطار وطارت معه وحماها الفراش وأبوحسين الذي كان يحتضنها بكل العاطفة التي ادخرها عبر السنين.. وارتقى شهيداً محتضناً ما تبقى له مطمئناً إلى أنها نجت وعاشت أحلامه»