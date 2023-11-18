غارة «إسرائيلية» تستهدف مصنع ألومنيوم في جنوب لبنان

القاهرة - بوابة الوسط

استهدفت غارة للاحتلال الإسرائيلي السبت، مصنعاً للألمنيوم في جنوب لبنان يقع على بعد حوالى 15 كيلومترا من الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، في ضربة نادرة في عمق الأراضي اللبنانية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت الوكالة الرسمية «أن العدو الإسرائيلي استهدف فجر اليوم عمق منطقة النبطية لأول مرة منذ حرب 2006»، بصاروخين أطلقتهما طائرة مسيّرة باتجاه معمل ألمنيوم ما أدى لاحتراقه بالكامل، ولم تشر الوكالة إلى وقوع إصابات أو قتلى، بحسب وكالة «يورو نيوز».

وأعلن حزب الله السبت أن مقاتليه أسقطوا فجراً مسيّرة إسرائيلية من نوع «هيرميس 450»، بواسطة صاروخ أرض جو، إضافة إلى شن هجمات أخرى على مواقع عسكرية إسرائيلية.

وقال رئيس المكتب التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين، خلال احتفال تأبيني في جنوب لبنان السبت «طالما هناك حرب على غزة وتهديد لأهلها فإن كل قوى المقاومة الشريفة في منطقتنا سوف تبقى تضغط على الإسرائيلي بأية وسيلة ممكنة».