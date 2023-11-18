26 شهيدا بعدوان إسرائيلي استهدف مباني سكنية في خان يونس

القاهرة - بوابة الوسط

استشهد 26 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال، جراء قصف عدواني إسرائيلي على عدة شقق سكنية في مدينة خان يونس وسط قطاع غزة، فجر اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية -لم تسمها- القول إن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات متتالية على شقق في مدينة حمد السكنية بخان يونس، مما أدى إلى «ارتقاء 26 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال، وإصابة العشرات».

وإلى جانب شهداء هذا القصف، قال مدير مستشفى ناصر في خان يونس وسط قطاع غزة لوكالة «فرانس برس» إن هذه الضربة الجوية التي وقعت في منطقة حمد أدت أيضا إلى إصابة 23 شخصا بجروح خطيرة.

غارات إسرائيلية كثيفة في محيط مستشفى الإندونيسي

في السياق نفسه، شنت طائرات الاحتلال غارات كثيفة في محيط مستشفى الإندونيسي شمال غزة بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في المنطقة الشرقية. كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية مخيم جباليا شمال القطاع، مما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، وفق «وفا».

وفي جنوب القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة أبو هلال بحي الجنينة شرق رفح، مما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين نقلوا إلى مستشفى النجار، حسب «وفا».

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في سياق متصل، ارتفعت حصيلة شهداء قصف إسرائيلي على منزل بشارع السوق في مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية إلى 5 أشخاص، وفقما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني. بدورها، ذكرت إدارة المخيم أن ضربة جوية أصابت مبنى يضم مقرا لحركة فتح.