آلاف الأردنيين يخرجون في مسيرات وتظاهرات غاضبة رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

شارك عشرات آلاف الأردنيين في محافظات المملكة كافة، للجمعة السادسة على التوالي، في وقفات ومسيرات غاضبة دعما للشعب الفلسطيني، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وفي هذا السياق، انطلقت مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني، ندد المشاركون فيها بالجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومدن الضفة الغربية، واستهدافها للمساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية، ودعوا إلى تحرك دولي وعربي فاعل ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم، مستنكرين حالة الصمت الدولي تجاه هذا العدوان وسياسة الكيل بمكيالين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

مطالب بفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي غزة

وأشاد المشاركون بموقف الأردن ورفعوا الأعلام الأردنية والفلسطينية، واللافتات والصور التي تعكس بشاعة الإجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، مطالبين المجتمع الدولي والجهات الداعمة لحقوق الإنسان بالخروج عن صمتهم.

- الأردن يقرر استدعاء سفيره لدى الاحتلال الإسرائيلي «فورا» احتجاجا على العدوان في غزة

وأكدوا أن ما تقوم به قوات الاحتلال يتنافى كليا مع الأعراف والتقاليد والقوانين الدولية، وقيم حقوق الإنسان، وشددوا على ضرورة اتخاذ موقف موحد تجاه ما يحدث على الأرض من قتل للإنسان الفلسطيني، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

كما شددوا على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل القطاع، الذين يتعرضون لأبشع صور الإبادة الجماعية والتهجير القسري.