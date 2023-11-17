مقتل مقاتلين مواليين لإيران في القصف الإسرائيلي قرب دمشق

القاهرة - بوابة الوسط

قتل مقاتلان مواليان لإيران بعد منتصف ليل الخميس الجمعة، في ضربات للاحتلال الإسرائيلي، استهدفت مواقع في محيط العاصمة السورية دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقصف الاحتلال الإسرائيلي، سورية مرات عدة خلال الأسابيع الماضية تزامناً مع استمرار عدوانه الغاشم على قطاع غزة المحاصر.

وفق المرصد السوري، استهدف الغارات الإسرائيلية بعد منتصف ليل الخميس الجمعة، مستودعاً تابعاً لحزب الله اللبناني في منطقة البحدلية على طريق دمشق الدولي، فضلاً عن نقاط ومواقع أخرى في منطقة السيدة زينب القريبة في جنوب شرق العاصمة، والتي يتواجد فيها مقاتلون موالون لإيران، وفق «فرانس برس».

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وأورد المرصد «أدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل اثنين من المقاتلين الموالين لإيران من جنسية غير سورية»، فضلاً عن إصابة آخرين بجروح بعضها خطرة.

وأسفر القصف أيضاً، بحسب المرصد، عن «وقوع خسائر مادية بالمواقع المستهدفة وتدمير المستودع».

«وقوع بعض الخسائر المادية»

وبعد منتصف الليل، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إنه «حوالي الساعة 2,25 من فجر اليوم (12,25 بتوقيت غرينتش) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً عدداً من النقاط في محيط دمشق».

وأسفر القصف «عن وقوع بعض الخسائر المادية»، وفق المصدر الذي أضاف «تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها».

والشهر الماضي، أدّت ضربات إسرائيلية إلى خروج المطارين السوريين الرئيسيين في دمشق وحلب عن الخدمة مرّات عدة خلال أسبوعين فقط. ولا يزال مطار دمشق الدولي خارج الخدمة منذ ضربة طالته في 22 أكتوبر.

وفي 8 نوفمبر، قتل ثلاثة مقاتلين موالين لإيران في ضربات إسرائيلية طالت مواقع تابعة لحزب الله قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري في حينه.