«الصحة العالمية» تعبر عن قلقها من انتشار الأمراض في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إنها تشعر بقلق بالغ من انتشار الأمراض في قطاع غزة، حيث تسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع في تكدس السكان في الملاجئ مع نقص شديد في الغذاء والمياه النظيفة.

وأوضح ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية، ريتشارد بيبركورن، «نشعر بقلق بالغ بخصوص انتشار الأمراض عند حلول موسم الشتاء»، بحسب وكالة «رويترز».

وأضاف أنه جرى رصد أكثر من 70 ألف حالة عدوى تنفسية حادة، وما يربو على 44 ألف حالة إسهال في القطاع المكتظ بالسكان، مشيرا إلى أن الأعداد أعلى بكثير من المتوقع.