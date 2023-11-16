الأمم المتحدة تحذر: سكان قطاع غزة يواجهون احتمالًا مباشرًا للموت جوعًا

القاهرة - بوابة الوسط

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، من أن السكان في قطاع غزة يواجهون «احتمالا مباشرا للموت جوعا»، حيث أصبحت «إمدادات الغذاء والمياه معدومة عمليا» بفعل الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، بحسب وكالة «فراس برس».

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين في بيان «مع اقتراب فصل الشتاء، والملاجئ غير الآمنة والمكتظة، ونقص المياه النظيفة، يواجه المدنيون احتمالا مباشرا للموت جوعًا».

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي هجمات عنيفة على المدنيين العزل في قطاع غزة بحجة القضاء على حركة حماس، في عملية تحظى بدعم مفتوح من الولايات المتحدة والدول الأوروبية رغم خرقها الواضح للقوانين والأعراف الإنسانية والقواعد الحاكمة للنظام الدولي.

وتسبب القصف المكثف والغارات الجوية العنيفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي المدعومة غربيا في استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني وإصابة ونزوح آلاف آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن تدمير كبير في العمارات السكنية والمرافق المدنية كافة بالقطاع.