هنية: ستسقط مخططات العدو ولن يحقق أهدافه أو استعادة أسراه إلا بالثمن الذي تحدده المقاومة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن «كل مخططات العدو (الإسرائيلي) ستسقط ولن يحقق أهدافه أو استعادة أسراه إلا بالثمن الذي تحدده المقاومة» التي تقاوم العدوان المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال هنية في كلمة له مساء اليوم الخميس تابعتها «بوابة الوسط»: «أقول لكل الذين يساندون العدو ويمنون النفس بتغيير الواقع إن حركة حماس متجذرة وملتحمة بشعبها»، مؤكدا على «أهمية إجبار العدو على وقف عدوانه وفتح المعابر وإيصال الاحتياجات وإنهاء الحصار».

العدو الصهيوني يعطل الإرادة الدولية

واتهم هنية «العدو الصهيوني بمواصلة تعطيل الإرادة الدولية» في إشارة إلى استمرار ضغوط الاحتلال على المؤسسات الدولية لمنع صدور قرارات تدين العمليات والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بدعم من الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

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ودعا هنية «إلى سرعة انعقاد اللجان المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الطارئة» التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض في 11 نوفمبر الجاري، والتي تهدف إلى الضغط على القوى الغربية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف العدوان على قطاع غزة.

غزة فتحت الباب للتحولات الاستراتيجية بالمنطقة

ونبه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى أنه «إذا أراد العدو للمعركة أن تكون طويلة فإن نفسنا أطول من نفسه»، وأن «المقاومة تسطر في غزة صفحات مجد عز نظيرها في البطولة والشجاعة والإقدام» في ظل استمرار تصديها رغم انعدام الإمكانات للعدوان المدعوم من الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

كما أكد أن الشعب الفلسطيني ومقاومته «أفشلا مخططات العدو في التهجير واستعادة الأسرى بالقوة»، وأن «غزة فتحت الباب للتحولات الاستراتيجية على صعيد القضية والمنطقة».