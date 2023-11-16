هنية: نخوض صراعًا استراتيجيًا لن نكون فيه إلا منتصرين

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن «المقاومة ستواصل الصمود والثبات» وأنهم يخوضون «صراعا استراتيجيا لن يكونوا فيه إلا منتصرين»، خاصة أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة «تخوض معركة مشرفة للدفاع عن فلسطين ومقدسات الأمة».

وقال هنية في كلمة له، اليوم الخميس، «يواصل شعبنا ومقاومتنا خوض معركة الشرف والعزة والكرامة في مواجهة أكثر جيوش العالم إرهاباً»، معتبرا أن صبر الفلسطينيين «رغم عظم الثمن أدى إلى صحوة عالمية كبيرة وسجل انتصارا».

ونوه هنية قائلا إن «المقاومة ستواصل الصمود والثبات ونحن نخوض صراعا استراتيجيا لن نكون فيه إلا منتصرين»، مؤكدا أن الفلسطينيين وحدهم أصحاب الحق في تقرير مصير أرضهم وليس غيرهم، مشيدا بالشعوب العربية والإسلامية الداعمة للمقاومة الفلسطينية.

واعتبر هنية أن «غزة قدمت نموذجا للأمة الإسلامية لم يوجد منذ أكثر من 100 عام فتحت الباب واسعا.. وكتبت التاريخ وضربت الضربة الكبرى في أسس المشروع الصهيوني ولذلك فإن نصرة غزة بالمال والسلاح يجب أن يتجاوز كل المعيقات مهما كانت فلا عذر لقاعد أو راض بالقليل من الجهد أو العمل.

وأكد أن معركة طوفان الأقصى هي «معركة الأمة جمعاء فلا مجال للتردد ليتواصل الطوفان لنصل إلى تحرير القدس وفلسطين، مشيدا بمن وصفهم أحرار العالم وضغوطهم على الحكومات من أجل الضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني في غزة، موجها كذلك التحية للمقاومة باستمرار الضغط على العدو وثباتهم في الميدان.