فرنسا «تندد بشدة» بضربة استهدفت المستشفى الأردني في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

نددت فرنسا «بشدة» بالضربة التي استهدفت المستشفى الميداني الأردني في غزة ما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص، مشيرة إلى أن القانون الدولي الإنساني ينطبق «على الجميع» وفق وكالة «فرانس برس».

وشددت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر في بيان على أن القانون الدولي الإنساني «ينص خصوصا على حماية المؤسسات الاستشفائية ويفرض على الدوام وفي كل مكان مبادئ واضحة للتمييز والتناسب والاحتراز».

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي هجماتها على المدنيين العزل في قطاع غزة بدعم مفتوح من الولايات المتحدة والدول الأوروبية في خرق واضح للقوانين والأعراف الدولية والقواعد الحاكمة للنظام الدولي.

وتسبب القصف المكثف والغارات الجوية لقوات الاحتلال الإسرائيلي المدعومة غربيا في استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني وإصابة ونزوح آلاف آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن تدمير كبير في العمارات السكنية والمرافق المدنية كافة بالقطاع.