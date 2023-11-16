القسام تعلن مسؤوليتها عن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

تبنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الخميس، هجومًا على حاجز عسكري إسرائيلي يفصل القدس عن جنوب الضفة الغربية المحتلة، وأدى إلى مقتل وإصابة جنود إسرائيليين.

وقالت الكتائب في بيان عبر «تلغرام» إن «كتائب القسام-الضفة الغربية تعلن مسؤوليتها عن عملية اقتحام حاجز النفق، جنوب القدس المحتلة صباح اليوم، والتي أغارت فيها مجموعة قسامية على قوات العدو في الحاجز العسكري الفاصل بين شمال بيت لحم وجنوب القدس، وتمكنوا من قتل وجرح عدد من جنود الاحتلال»، مؤكدة أنها جاءت انتقاماً لدماء الشهداء في غزة.