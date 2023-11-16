«الأونروا» تحذر من محاولة «متعمدة لشل» عملياتها في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «الأونروا» فيليب لازاريني، اليوم الخميس، من محاولة «متعمدة لشل» عمليات الوكالة في قطاع غزة الذي يواجه هجمات عنيفة من قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال في مؤتمر صحفي في جنيف «أعتقد أن هناك محاولة متعمدة لخنق عملياتنا وشل عمليات الأونروا»، متحدثًا عن الحصار الكامل الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 40 يوما.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على المدنيين العزل في قطاع غزة لليوم الثاني والأربعين بدعم مفتوح من الولايات المتحدة والدول الأوروبية في خرق واضح للقوانين والأعراف الدولية والقواعد الحاكمة للنظام الدولي.

وتسبب القصف المكثف والغارات الجوية لقوات الاحتلال الإسرائيلي المدعومة غربيا في استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني وإصابة ونزوح آلاف آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن تدمير كبير في العمارات السكنية والمرافق المدنية كافة بالقطاع.