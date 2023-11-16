قوات الاحتلال تدمر أقسامًا طبية بمستشفى الشفاء في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة «نداء استغاثة» أكدت فيه أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت ودمّرت قسم الأشعة، وفجّرت قسمي الحروق والكلى بمستشفى الشفاء في مدينة غزة، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المستشفى ودمّرت الأقسام الطبية. مبينا أنها قامت «بتدمير قسم الأشعة وتفجير قسم الحروق والكلى». وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تقوم «بالتحقيق مع الأطباء والمصابين والنازحين».

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على المدنيين العزل في قطاع غزة لليوم الثاني والأربعين بدعم مفتوح من الولايات المتحدة والدول الأوروبية في خرق واضح للقوانين والأعراف الدولية والقواعد الحاكمة للنظام الدولي.

وتسبب القصف المكثف والغارات الجوية لقوات الاحتلال الإسرائيلي المدعومة غربيا، في استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني وإصابة ونزوح آلاف آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن تدمير كبير في العمارات السكنية والمرافق المدنية كافة بالقطاع.