الهلال الأحمر: الدبابات الإسرائيلية تحاصر المستشفى الأهلي المعمداني وسط «هجوم عنيف»

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن الدبابات الإسرائيلية تحاصر المستشفى الأهلي العربي في غزة وسط «هجوم عنيف» في الوقت الذي تصر في الاحتلال على أن حماس تستخدم المنشآت الصحية كقواعد لها دون تقديم أي أدلة.

وقالت الجمعية في بيان عبر حسابها على منصة «إكس» إن «طواقم إسعاف الهلال الأحمر تعجز عن الحركة للوصول للمصابين والجرحى»، حسب «فرانس برس».

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو إلى تحقيق دولي بشأن انتهاكات الحرب في غزة

ودعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الخميس، إلى تحقيق دولي في انتهاكات الحرب التي اُرتكبت في قطاع غزة، محذّرا من وضع «متفجّر» في الضفة الغربية المحتلة.

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وفي إحاطة إلى الدول الأعضاء في المنظمة، تحدث تورك عن «مزاعم خطرة للغاية بشأن انتهاكات متعددة وعميقة للقانون الإنساني الدولي، أيا يكن مرتكبها، تتطلب تحقيقا معمّقا ومحاسبة شاملة».

وأكد وجود «حاجة إلى تحقيق دولي»، معربا عن «قلق عميق بشأن تصاعد حدة العنف والتمييز الحاد بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية».