منظمة الصحة: الخيارات محدودة لإخلاء مستشفى الشفاء في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن الأمم المتحدة تبحث عن سُبُل لإخلاء مستشفى الشفاء في قطاع غزة، لكن الخيارات محدودة بسبب القيود الأمنية واللوجستية.

وأضاف مدير برنامج الطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ريك برينان، لوكالة «رويترز»، أن «إحدى العقبات تتمثل في أن الهلال الأحمر الفلسطيني يفتقر إلى الوقود الكافي لتشغيل سيارات الإسعاف داخل غزة لإجلاء المرضى».

وأردف قائلا: «إن مصر منفتحة لعبور سيارات إسعاف مصرية إلى غزة للمساعدة في إجلاء الناس طالما يمكن توفير الضمانات الأمنية والمرور الآمن».