روسيا تعرب عن قلقها العميق إزاء التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، عن قلق بلاده العميق إزاء التصعيد العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، مشيرا إلى مقتل العشرات جراء هذا التصعيد.

وأكد أن الحل الوحيد للتصعيد الراهن هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة «تاس» الروسية: «هذا الأمر أكثر إثارة للقلق لأنه على المدى الطويل لا يمكن حل هذه المشكلة إلا من خلال إنشاء دولة فلسطينية، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن».

وأضاف لافروف: «كلما تأخر حل هذه القضية، كلما زادت صعوبة ضمان الاستقرار في المنطقة.. ينصب التركيز الآن على قطاع غزة، لكن هناك عشرات الضحايا في الضفة الغربية، ويتم تنفيذ غارات هناك وهذا أمر مثير للقلق».

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إجراءات إسرائيلية أحادية الجانب

وتابع الوزير الروسي: «نؤكد موقفنا بضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على إنشاء دولة فلسطينية، بعد وقف أعمال القتال وتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان قطاع غزة».

وقال: «لم يتبق سوى القليل في الضفة الغربية لإقامة دولة فلسطينية نتيجة للإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية، تم إنشاء مستوطنات، بشكل عام، لا تعترف بها قوانين أي دولة في العالم؛ وحتى الولايات المتحدة أدانت مثل هذه التصرفات من جانب إسرائيل».

ويتواصل العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة في يومه الـ41، وتسبب في سقوط أكثر من 11 ألف شهيدا وقرابة 32 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.