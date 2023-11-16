«فوكس نيوز»: الاحتلال لم يعثر على أنفاق أو ترسانة أسلحة تحت مستشفى الشفاء

القاهرة - بوابة الوسط

رافق فريق من شبكة «فوكس نيوز» الأميركية جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية اقتحام مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة، وأكد أن الجيش لم يظهر أيا من الأنفاق التي زعم مرارا أنها أسفل المستشفى.

وتجول مراسل «فوكس نيوز» في مجمع الشفاء برفقة ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي. وجرى تصوير الفيديو خلال الليل، وكان دوي إطلاق النار يُسمع مرارا خلال التقرير، كما أوردت «سكاي نيوز» اليوم الخميس.

ولم تظهر في المقطع المصور ترسانة الأسلحة التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها موجودة أسفل المستشفى. وفي نهاية التقرير، قال مراسل «فوكس نيوز» إن «الجيش الإسرائيلي لم يظهر لنا أي أنفاق، التي قال إنها موجودة تحت المستشفى. كل ما وصل إليه هو أنه علم أكثر عن المحتجزين في غزة، من خلال اقتحام المستشفى».

كما تؤكد الشبكة الأميركية أن جيش الاحتلال لم يعثر على أي من قادة حركة المقاومة الإسلامية «حماس» المعروفين في المستشفى، مكتفيا بالقول إن «حماس» كانت هناك لكنها انسحبت، كما لم يعثر على أي من المحتجزين الإسرائيليين.

كما لم يعثر الاحتلال على ترسانة صاروخية أو مخازن سلاح مخبأة في قبو أو أي غرفة في المستشفى.

للمرة الثانية.. قوات الاحتلال تقتحم مجمع الشفاء الطبي

«فرانس برس»: جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من مستشفى الشفاء وينتشر حول المجمع

الصحة الفلسطينية تكذب الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود أسلحة في مستشفى الشفاء

وتعليقا على مزاعم الاحتلال بوجود أسلحة في مستشفى الشفاء، قال القيادي في «حماس» باسم نعيم: «كنا نتوقع هذه المسرحية الهزلية التي جرت في مجمع الشفاء الطبي. الادعاءات الإسرائيلية بشأن مستشفى الشفاء مسرحية هزلية. لا نستبعد قيام جيش الاحتلال بإحضار الأسلحة ووضعها في مجمع الشفاء»، كما نقلت «سكاي نيوز».

«إسرائيل» غيّرت أهداف الاقتحام

وفي بداية العملية، قال الاحتلال الإسرائيلي إن «هدف العملية هو العثور على محتجزين أسرتهم حماس في 7 أكتوبر الماضي، يُعتقد أنهم موجودون في مكان ما أسفل المستشفى، علاوة على اقتحام مقر قيادة حماس العسكرية».

وبعد ساعات، ذكرت إذاعة الجيش أنه لم يعثر على أي من المحتجزين في المستشفى.