الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان شرق خان يونس بإخلاء مناطقهم

القاهرة - بوابة الوسط

أسقطت القوات الجوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات، خلال ليل‭ ‬الأربعاء، على مناطق شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة، تطالب السكان بإخلائها حفاظا على سلامتهم، مما يشير إلى عمليات عسكرية وشيكة في المنطقة.

وكانت منشورات مماثلة قد أُسقطت قبل نحو أسبوعين، لكن هذه المرة أعقبها قصف عنيف بالدبابات الإسرائيلية للأحياء الشرقية.

وجاء في المنشورات: «من أجل سلامتكم، عليكم إخلاء أماكن سكنكم فورا والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة»، مع تحديد أحياء خزاعة وعبسان وبني سهيلا والقرارة، حسب «رويترز».

وتقع مدينة خان يونس في النصف الجنوبي من قطاع غزة. ولجأ عشرات الآلاف من النازحين من الشمال بالفعل إلى المدارس والخيام فيها مما تسبب في اكتظاظ شديد وسط نقص في الغذاء والمياه.

واستخدم الاحتلال الإسرائيلي أيضا المنشورات في شمال غزة للضغط على المدنيين للتحرك، وهو ما قام به مئات الآلاف في نزوح جماعي يخشى الكثيرون من الفلسطينيين أن يصبح دائما.

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مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو إلى تحقيق دولي بشأن انتهاكات الحرب في غزة

الجوع والأمراض أمر «حتمي» في غزة

وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الخميس، من تفشي الأمراض والجوع في غزة، معتبرا أنه بات «أمرا حتميا».

ودعا في إحاطة إلى الدول الأعضاء في المنظمة، إلى تحقيق دولي في انتهاكات الحرب التي اُرتكبت في قطاع غزة، محذّرا من وضع «متفجّر» في الضفة الغربية المحتلة.

وتحدث عن «مزاعم خطرة للغاية بشأن انتهاكات متعددة وعميقة للقانون الإنساني الدولي، أيا يكن مرتكبها، تتطلب تحقيقا معمّقا ومحاسبة شاملة»، حسب «فرانس برس».

وصار ثلثا سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى بسبب العدوان الإسرائيلي الشامل الذي انطلق في السابع من أكتوبر الماضي، واكتظت جميع الأماكن المتاحة في خان يونس ومدن أخرى جنوب القطاع بالفعل.