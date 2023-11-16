«أكسيوس» يكشف ملامح المفاوضات بين «حماس» والاحتلال بشأن صفقة لتبادل الأسرى

القاهرة - بوابة الوسط

كشف موقع «أكسيوس» الأميركي أن المفاوضات الجارية بين حركة المقاومة الإسلامية «حماس» والاحتلال الإسرائيلي بشأن صفقة محتملة لتبادل الأسرى والمحتجزين تركز على عدد الأيام التي ستسمح فيها «إسرائيل» بوقف إطلاق النار في غزة، مقابل أن تطلق حماس سراح بعض المحتجزين لديها.

ونقل الموقع، اليوم الخميس، عن مصادر مطلعة على سير المباحثات لم يذكرها، أن المباحثات غير المباشرة التي تجري عبر جهود وساطة تقودها قطر، تمثل المساعي الدبلوماسية الأحدث التي قد تؤدي إلى وقف موقت لإطلاق النار.

وذكر أن «إسرائيل قالت إنها لن توافق على وقف إطلاق نار موقت إلا إذا أطلقت حماس من جانبها عددا كبيرا من المحتجزين الـ240 لديها».

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مقترحات حماس لوقف إطلاق النار

وأضاف مصدران: «منذ انطلاق الاجتياح البري لقطاع غزة، أبلغ الوسيط القطري مقترحين للحكومة الإسرائيلية من حماس: الأول يشمل إطلاق سراح 18 محتجز مقابل وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام».

وتابعا: «مجلس الحرب الإسرائيلي رفض هذا المقترح، وقال إنه سيوافق على وقف في إطلاق النار لمدة لا تزيد عن 24 ساعة مقابل إطلاق عدد أقل من المحتجزين».

وواصلا: «المقترح الثاني الذي جرى مناقشته خلال الأيام الأخيرة يشمل إطلاق تدريجي لعدد كبير من المحتجزين على مدار أيام، يجري خلالها وقف إطلاق النار. وطلبت حماس خمسة أيام، فيما تصر إسرائيل على ثلاثة أيام فقط».

وأضافا: «بموجب هذه الخطة، في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، ستقوم حماس بإطلاق سراح 50 محتجز، دون الحاجة إلى التنسيق مع الفصائل الأخرى. بعد ذلك، ستقوم حماس بإطلاق سراح 10 آخرين يوميا حتى نهاية وقف إطلاق النار».

وبالمقابل، «ستقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدد من الأسرى المحتجزين داخل سجون الاحتلال من النساء والمراهقين وكبار السن على مجموعات، كما ستسمح بدخول كميات أكبر من الوقود إلى غزة تحت إشراف الأمم المتحدة ستكون مخصصة للمستشفيات والمخابز»، حسب الموقع الأميركي.

لكن مسؤولين أميركيين قالوا إن هناك عددا من النقاط الخلافية لا تزال قائمة بين الطرفين، ومن غير الواضح ما إذا سيجري التوصل إلى اتفاق في غضون الأيام المقبلة.