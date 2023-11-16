جيش الاحتلال يعلن مقتل 50 جنديا منذ انطلاق عدوانه البري في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل اثنين من عناصره في شمال قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 50 عنصرا منذ انطلاق عدوانه الشامل على القطاع، في السابع من أكتوبر الماضي.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة قصف وحشية تستهدف مناطق المدنيين في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 11 ألف و500، وإصابة نحو 32 ألف آخرين، حسب حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الأربعاء.

وبينت وزارة الصحة أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ، حتى مساء الثلاثاء، 11320 شهيدا، بينهم 4650 طفلا، و3145 أمرأة، و685 مسناً، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 29 ألفا.

وقالت إن أكثر من 3600 مدنيا ما زالوا في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 1750 طفلا.