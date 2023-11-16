«رويترز»: الاحتلال الإسرائيلي يقصف منزل إسماعيل هنية في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن طائرات مقاتلة قصفت منزل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» إسماعيل هنية في غزة، كما أوردت «رويترز».

وقال جيش الاحتلال إن «طائرات مقاتلة قصفت منزل إسماعيل هنية الذي كان بمثابة نقطة التقاء لكبار قادة حماس».

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حملة قصف وحشية تستهدف المدنيين في قطاع غزة، أسفرت إلى الآن عن سقوط أكثر من 11 ألف شهيد و31 ألف مصاب.

واقتحمت قوات الاحتلال، مساء الأربعاء، مجمع مستشفى الشفاء للمرة الثانية، ولا تزال تحاصر المجمع بالدبابات منذ أسبوع.