نحو 50 شهيدا جراء قصف إسرائيلي لمسجد وسط قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

استشهد نحو 50 مواطنًا وأصيب العشرات، مساء اليوم الأربعاء، في مجزرة إسرائيلية شنتها طائرات الاحتلال على حي الصبرة وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مسجد بحي الصبرة وسط القطاع، ما أدى لارتقاء نحو 50 شهيدا، وعشرات الجرحى.

وفي سياق متصل، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب العشرات جراء غارة جوية استهدفت المدرسة الماليزية في مخيم النصيرات وسط القطاع.

- ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة إلى 11 ألفًا و500 شهيد

كما استهدفت طائرات الاحتلال أبراجًا للاتصالات الفلسطينية بمدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد طفلة وعدد من المصابين.

يشار إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وصلت إلى 11500 شهيدا بينهم 4710 أطفال، ونحو 32 ألف جريح.