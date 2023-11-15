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واشنطن تنفي «موافقتها» على عملية الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى الشفاء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 نوفمبر 2023, 07:29 مساء
واشنطن تنفي «موافقتها» على عملية الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى الشفاء
مقر البيت الأبيض. (الإنترنت)
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أعلن ناطق باسم البيت الأبيض الأربعاء أن الولايات المتحدة «لم توافق على عمليات (الجيش الإسرائيلي) حول مستشفى الشفاء» في قطاع غزة، لافتا إلى أنها تنتهج السلوك نفسه بالنسبة إلى القرارات العسكرية الأخرى التي يتخذها الاحتلال.

وقال  الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي «كنا دائما واضحين جدا حول أهمية الإقلال من الخسائر المدنية. كنا أيضا واضحين جدا معهم لجهة وجوب التحلي بانتباه خاص حين نتحدث عن المستشفيات»، بحسب «فرانس برس».

وعلق البيت الأبيض، في وقت سابق اليوم، على اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء في مدينة غزة ليل أمس الثلاثاء، داعيا إلى «حماية المستشفيات والمرضى».

وقال ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في بيان مقتضب تلقّته وكالة «فرانس برس»، «لن نعلّق بالتفصيل على العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية. كما قلنا من قبل، نحن لا نؤيّد قصف مستشفى من الجوّ، ولا نريد أن نرى تبادلاً لإطلاق النار يحصل داخل مستشفى يجد فيه أبرياء وأناس لا حول لهم ومرضى يبحثون عن الرعاية الصحية التي يستحقّون، أنفسهم عالقين في مرمى النيران.. يجب حماية المستشفيات والمرضى».

«حماس» تحمل بايدن المسؤولية
في وقت مبكر الأربعاء اقتحم جنود الاحتلال مجمع الشفاء الطبي بعد حصاره لمدة ستة أيام، وأطلقوا النار على كل من حاول الخروج منه وتركوا الجثث للكلاب الضالة تنهشها في العراء. كما احتجزت قوات الاحتلال الكوادر الطبية الموجودة في المستشفى، الذين رفضوا مغادرته وترك الحالات فيه، وأكد عدد منهم تدمير القوات مخزن الأدوية ومكاتب فيه خلال الاقتحام الدموي.

حمّلت حركة حماس فجر الأربعاء الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته «كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام» جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمّع الشفاء الطبّي في مدينة غزة. وقالت الحركة في بيان «نحمّل الكيان المحتلّ وقادته النازيين الجدد، والرئيس بايدن وإدارته كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال لمجمّع الشفاء الطبي، وما يتعرّض له الطاقم الطبّي وآلاف النازحين، جرّاء هذه الجريمة الوحشية».

السلطة الفلسطينية: انتهاك صارخ للقانون الدولي
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء في بيان إن «اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، وغيره من المستشفيات، والمراكز الصحية في قطاع غزة، يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف». وحملت «الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية والآلاف من المرضى والجرحى والأطفال، بمن فيهم الخدج، والنازحون الموجودون في المجمع»، مطالبة بـ«تدخل دولي عاجل لتوفير الحماية لهم».

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-  حماس تحمل بايدن المسؤولية عن تداعيات اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء

مستشفى فلسطيني أقدم من الكيان الصهيوني
مجمع الشفاء هو مجمع حكومي تابع لوزارة الصحة الفلسطينية، ويعد أكبر مؤسسة صحية تقدم خدمات طبية في قطاع غزة، تأسس عام 1946، في عهد الانتداب البريطاني في مدينة غزة، وكان في شكله الأولي أكشاكا صغيرة تقدم خدمات الرعاية الطبية إلى المرضى، وتطور مع الوقت فأصبح أكبر مجمع طبي في القطاع، ويعمل فيه 25% من العاملين في المستشفيات بقطاع غزة كله.

يضم المجمع، الذي يعد الأكبر في القطاع، ثلاثة مستشفيات متخصصة، وهي: مستشفى الجراحة، ومستشفى الأمراض الباطنية، ومستشفى النساء والتوليد، مع قسم حضانة للأطفال الخدج، إضافة إلى قسم الطوارئ ووحدة العناية المركزة والأشعة وبنك الدم والتخطيط، ويحتوي على 500-700 سرير.

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