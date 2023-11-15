شركة الاتصالات الفلسطينية تحذِّر من انقطاع الخدمة في غزة خلال ساعات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية «بالتل» اليوم الأربعاء توقف مولدات المقاسم الرئيسية في قطاع غزة بسبب نفاد الوقود، ما سيؤدي إلى توقف خدماتها بالكامل «خلال الساعات القليلة المقبلة».

وسمح الاحتلال الإسرائيلي بدخول 23 ألف لتر من الوقود إلى القطاع المحاصر. لكن الأمم المتحدة قالت إن «السلطات الإسرائيلية فرضت قيودًا على استخدامها وسوف تستخدم فقط لنقل المساعدات». ودخلت شاحنة وقود من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم الأربعاء، هي الأولى منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة.

توقف شاحنات الأمم المتحدة

وأكد مصدر مصري أن الشحنة «مخصصة للأمم المتحدة لتسهيل دخول المساعدات بعد توقف شاحناتها في الجانب الفلسطيني لنفاد الوقود»، وفق وكالة فرانس برس. وبثت قناة «القاهرة الإخبارية» لقطات مصورة لدخول الشاحنات إلى القطاع.

وكانت هيئة تنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية (كوغات) أعلنت في وقت سابق أن «شاحنات الأمم المتحدة التي تنقل المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح سيجري تزويدها بالوقود عند معبر رفح بناء على طلب الولايات المتحدة».