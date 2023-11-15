«أونروا»: الوقود الذي دخل غزة «ليس كافيًا»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» اليوم الأربعاء إن الوقود الذي دخل قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح الحدودي «ليس كافيا على الإطلاق».

وأضافت أونروا عبر حسابها على موقع «إكس» (تويتر سابقا) «هذا يعادل نصف شاحنة، لا تكفي على الإطلاق، هناك حاجة إلى المزيد، يجري استخدام الوقود كسلاح حرب وهذا يجب أن يتوقف».

وفي وقت سابق الأربعاء، دخلت شاحنة وقود من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم الأربعاء، هي الأولى منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة.

توقف شاحنات الأمم المتحدة

وأكد مصدر مصري أن الشحنة «مخصصة للأمم المتحدة لتسهيل دخول المساعدات بعد توقف شاحناتها في الجانب الفلسطيني لنفاد الوقود»، وفق وكالة «فرانس برس». وبثت قناة «القاهرة الإخبارية» لقطات مصورة لدخول الشاحنات إلى القطاع.

وكانت هيئة تنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية (كوغات) أعلنت في وقت سابق أن «شاحنات الأمم المتحدة التي تنقل المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح سيتم تزويدها بالوقود عند معبر رفح بناء على طلب الولايات المتحدة».