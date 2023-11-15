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للمرة الخامسة.. مشروع قرار بوقف إطلاق النار في غزة أمام مجلس الأمن اليوم

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 15 نوفمبر 2023, 01:18 مساء
للمرة الخامسة.. مشروع قرار بوقف إطلاق النار في غزة أمام مجلس الأمن اليوم
آثار دمار خلفها القصف الإسرائيلي في قطاع غزة. (الإنترنت)
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لايزال مجلس الأمن الدولي يحاول التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة، بعد فشلة أربع مرات خلال الشهر الماضي، بسبب الخلافات العميقة بين الدول الأعضاء على نص القرار.

ويطالب مشروع القرار الراهن وهو قيد المباحثات بتطبيق وقفات إنسانية ممتدة بشكل فوري في قطاع كامل، لتوفير المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، كما يطالب «كافة الأطراف بالالتزام بالقوانين الإنسانية الدولية التي تنص على حماية المدنيين»، مع الدعوة لتوفير حماية خاصة للأطفال، كما أوردت وكالة «أسوشيتد برس» اليوم الأربعاء.

لكن مشروع القرار، التي اقترحته مالطا، لا يتضمن أي إشارة إلى وقف إطلاق النار، كما أنه لا يشير إلى عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها حركة المقاومة «حماس» في السابع من أكتوبر الجاري، ولا الغارات الجوية الانتقامية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي أو العملية البرية في غزة.

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وقال عدد من دبلوماسيي المجلس إن «الأطراف المتعارضة تقترب من بعضها البعض»، بينما رجح دبلوماسي آخر أن يتم التصويت على المسودة الأخيرة اليوم الأربعاء.

وينص القرار قيد النظر على أن فترات التوقف الإنساني يجب أن تكون «لعدد كاف من الأيام لفتح ممرات أمام وصول الأمم المتحدة والصليب الأحمر وغيرهم من عمال الإغاثة دون عوائق لتوصيل المياه والكهرباء والوقود والغذاء والإمدادات الطبية إلى جميع المحتاجين».

مجلس الأمن يعاني «حالة من الشلل»
ويعاني مجلس الأمن الدولي، حسب «أسوشيتد برس»، الذي يتحمل مسؤولية الحفاظ على السلام والأمن العالمي، من حالة «من الشلل منذ انطلاق الحرب في غزة بسبب الخلافات الداخلية. خصوصا بين روسيا والصين، الداعتيان إلى وقف فوري لإطلاق النار، والولايات المتحدة الحليف الأقرب لإسرائيل التي ترفض وقف إطلاق النار».

وخلال الجلسات الأربع الماضية، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض «فيتو» أمام مشروع قرار برازيلي، كما عارضت روسيا والصين مشروع قرار قدمته واشنطن. فيما فشل مشروعي قرار قدمتهما روسيا في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة لتمريره.

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