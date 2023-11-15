عباس: الحرب في غزة تستهدف الوجود الفلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم الأربعاء أن إسرائيل تشن في غزة «حربا على الوجود الفلسطيني»، وذلك لمناسبة الذكرى الـ35 لـ«إعلان الاستقلال» الفلسطيني.

وقال عباس إن «الحرب العدوانية الظالمة التي نتعرض لها، هي حرب على الوجود الفلسطيني، وعلى الهوية الوطنية الفلسطينية وهوية الأرض وهوية الإنسان»، وفق وكالة «فرانس برس»، معتبرا أنها «حلقة من مسلسل العدوان المتواصل على مدى ما يزيد على قرن من الزمان».

وفي 15 نوفمبر 1988 أعلن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قيام الدولة الفلسطينية في خطاب بالعاصمة الجزائرية الجزائر.

اقتحام مستشفى الشفاء

وتتزامن كلمة عباس في هذه الذكرى مع جريمة جديدة الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر الأربعاء حين اقتحم جنوده مجمع الشفاء الطبي بعد حصاره لمدة ستة أيام، وأطلقت النار على كل من حاول الخروج منه وتركت الجثث للكلاب الضالة تنهشها في العراء. كما احتجزت قوات الاحتلال الكوادر الطبية الموجودة في المستشفى، الذين رفضوا مغادرته وترك الحالات فيه، وأكد عدد منهم تدمير القوات مخزن الأدوية ومكاتب فيه خلال الاقتحام الدموي.

السلطة الفلسطينية: انتهاك صارخ للقانون الدولي

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء في بيان إن «اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، وغيره من المستشفيات، والمراكز الصحية في قطاع غزة، يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف». وحملت «الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية والآلاف من المرضى والجرحى والأطفال، بمن فيهم الخدج، والنازحون الموجودون في المجمع»، مطالبة بـ«تدخل دولي عاجل لتوفير الحماية لهم».

يشار إلى أن المجمع الطبي بمستشفى الشفاء تأسس قبل نكبة العام 1948 بعامين، ويضم ثلاثة مستشفيات متخصصة ويعمل فيه نحو 25% من العاملين في المستشفيات في قطاع غزة. ومع العدوان الإسرائيلي والقصف الوحشي وحرب الإبادة الصهيونية بات ممتلئا بآلاف الجرحى والمرضى على نحو فوق طاقته الاستيعابية التي تبلغ بين 500 و700 سرير، مع استمرار استقبال المزيد منهم.

ويعاني المستشفى من وضع كارثي نتيجة نقص الوقود والدواء، وكثرة الجرحى، وتوافد أعداد كبيرة من المصابين، ليضاف إلى هذا كله جريمة اقتحام جيش الاحتلال المستشفى واقتحام ساحته بالدبابات وتفجير مخزن أدوية ومعدات.