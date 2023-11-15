السلطة الفلسطينية عن اقتحام مستشفى الشفاء: «انتهاك صارخ» للقانون الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

دانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، معتبرة إياه «انتهاكًا صارخًا» للقانون الدولي والانساني.

وقالت الوزارة في بيان إن «اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، وغيره من المستشفيات، والمراكز الصحية في قطاع غزة، يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقات جنيف». وحمّلت «الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية والآلاف من المرضى والجرحى والأطفال، بمن فيهم الخدج، والنازحون المتواجدون في المجمع»، مطالبة بـ«تدخل دولي عاجل لتوفير الحماية لهم».

اقتحام مستشفى الشفاء

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة جديدة بحق الفلسطينيين في وقت مبكر الأربعاء حين اقتحم جنوده مجمع الشفاء الطبي بعد حصاره لمدة ستة أيام، وأطلقت قوات الاحتلال النار على كل من حاول الخروج منه وتركت الجثث للكلاب الضالة تنهشها في العراء.



كما احتجزت قوات الاحتلال الكوادر الطبية الموجودة في المستشفى، الذين رفضوا مغادرته وترك الحالات فيه، وأكد عدد منهم تدمير القوات مخزن الأدوية ومكاتب فيه خلال الاقتحام الدموي.



يشار إلى أن المجمع الطبي بمستشفى الشفاء تأسس قبل نكبة العام 1948 بعامين، ويضم ثلاثة مستشفيات متخصصة ويعمل فيه نحو 25% من العاملين في المستشفيات في قطاع غزة. ومع العدوان الإسرائيلي والقصف الوحشي وحرب الإبادة الصهيونية بات ممتلئًا بآلاف الجرحى والمرضى على نحو فوق طاقته الاستيعابية التي تبلغ بين 500 و700 سرير، مع استمرار استقبال المزيد منهم.

ويعاني المستشفى من وضع كارثي نتيجة نقص الوقود والدواء، وكثرة الجرحى، وتوافد أعداد كبيرة من المصابين، ليضاف إلى هذا كله جريمة اقتحام جيش الاحتلال المستشفى واقتحام ساحته بالدبابات وتفجير مخزن أدوية ومعدات.