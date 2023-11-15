الصليب الأحمر: «قلق عميق» من اقتحام مستشفى الشفاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأربعاء عما وصفته بـ«قلقها العميق» إزاء عواقب اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي، وهو الأكبر في قطاع غزة.

وذكرت اللجنة الدولية أنه «يجب حماية المرضى والطاقم الطبي والمدنيين في جميع الأوقات»، مشيرة إلى أنها على تواصل مع «السلطات المعنية».

الاحتلال يقتحم مستشفى الشفاء

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء بقطاع غزة في وقت متأخر لأربعاء وطالب جميع أعضاء الحركة في المستشفى بالاستسلام، بينما لا يزال آلاف المدنيين يحتمون داخل أكبر مستشفى في قطاع غزة.

وقال الدكتور منير البرش مدير عام وزارة الصحة في غزة لقناة الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت الجانب الغربي من المجمع الطبي. وأضاف أن هناك انفجارات كبيرة ودخل الغبار إلى المناطق التي هم فيها، مشيرا إلى اعتقاده بوقوع انفجار داخل المستشفى.

يشار إلى أن المجمع الطبي بمستشفى الشفاء تأسس قبل نكبة العام 1948 بعامين، ويضم ثلاثة مستشفيات متخصصة ويعمل فيه نحو 25% من العاملين في المستشفيات في قطاع غزة. ومع العدوان الإسرائيلي والقصف الوحشي وحرب الإبادة الصهيونية بات ممتلئاً بآلاف الجرحى والمرضى على نحو فوق طاقته الاستيعابية التي تبلغ بين 500 و700 سرير، مع استمرار استقبال المزيد منهم.

ويعانى المستشفى من وضع كارثي نتيجة نقص الوقود والدواء، وكثرة الجرحى، وتوافد أعداد كبيرة من المصابين، ليضاف إلى هذا كله جريمة اقتحام جيش الاحتلال المستشفى واقتحام ساحته بالدبابات وتفجير مخزن أدوية ومعدات.