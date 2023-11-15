  • Alwasat News
Atwasat

الصليب الأحمر: «قلق عميق» من اقتحام مستشفى الشفاء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 نوفمبر 2023, 11:49 صباحا
الصليب الأحمر: «قلق عميق» من اقتحام مستشفى الشفاء
علم الصليب الأحمر. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأربعاء عما وصفته بـ«قلقها العميق» إزاء عواقب اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي، وهو الأكبر في قطاع غزة.

وذكرت اللجنة الدولية أنه «يجب حماية المرضى والطاقم الطبي والمدنيين في جميع الأوقات»، مشيرة إلى أنها على تواصل مع «السلطات المعنية».

الاحتلال يقتحم مستشفى الشفاء
واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء بقطاع غزة في وقت متأخر لأربعاء وطالب جميع أعضاء الحركة في المستشفى بالاستسلام، بينما لا يزال آلاف المدنيين يحتمون داخل أكبر مستشفى في قطاع غزة.

وقال الدكتور منير البرش مدير عام وزارة الصحة في غزة لقناة الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت الجانب الغربي من المجمع الطبي. وأضاف أن هناك انفجارات كبيرة ودخل الغبار إلى المناطق التي هم فيها، مشيرا إلى اعتقاده بوقوع انفجار داخل المستشفى.

يشار إلى أن المجمع الطبي بمستشفى الشفاء تأسس قبل نكبة العام 1948 بعامين، ويضم ثلاثة مستشفيات متخصصة ويعمل فيه نحو 25% من العاملين في المستشفيات في قطاع غزة. ومع العدوان الإسرائيلي والقصف الوحشي وحرب الإبادة الصهيونية بات ممتلئاً بآلاف الجرحى والمرضى على نحو فوق طاقته الاستيعابية التي تبلغ بين 500 و700 سرير، مع استمرار استقبال المزيد منهم.

ويعانى المستشفى من وضع كارثي نتيجة نقص الوقود والدواء، وكثرة الجرحى، وتوافد أعداد كبيرة من المصابين، ليضاف إلى هذا كله جريمة اقتحام جيش الاحتلال المستشفى واقتحام ساحته بالدبابات وتفجير مخزن أدوية ومعدات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصحة الفلسطينية تكذب الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود أسلحة في مستشفى الشفاء

الصحة الفلسطينية تكذب الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود أسلحة في مستشفى الشفاء
الأردن يريد حجز مكانة في سوق صناعة الألعاب الألكترونية العالمية

الأردن يريد حجز مكانة في سوق صناعة الألعاب الألكترونية العالمية
وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة غير مسبوقة

وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة غير مسبوقة
المنتخب الوطني للشباب يتعادل مع نظيره المصري بهدف لمثله بدورة اتحاد شمال أفريقيا (فيديو)

المنتخب الوطني للشباب يتعادل مع نظيره المصري بهدف لمثله بدورة اتحاد شمال أفريقيا...
«في التسعين»: لماذا اختار منتخب السودان اللعب في ليبيا رغم عروض المغرب وتونس؟

«في التسعين»: لماذا اختار منتخب السودان اللعب في ليبيا رغم عروض المغرب وتونس؟
«تحقيقات»: عقد من العجز

«تحقيقات»: عقد من العجز
«في التسعين»: جدل بين المحللين والخمسي يكشف المستور وعلاء وعبد الرحيم يحتجون

«في التسعين»: جدل بين المحللين والخمسي يكشف المستور وعلاء وعبد الرحيم يحتجون
«فلوسنا»: استمرار الدعم أم توزيع الدعم كنقد على الأفراد؟

«فلوسنا»: استمرار الدعم أم توزيع الدعم كنقد على الأفراد؟
كاريكاتير خيري - غزة في تصريحات بايدن

كاريكاتير خيري - غزة في تصريحات بايدن
منتخب الشباب الليبي يواجه مصر في ثاني جولات بطولة شمال أفريقيا.. الأربعاء

منتخب الشباب الليبي يواجه مصر في ثاني جولات بطولة شمال أفريقيا.. الأربعاء
مجمع الشفاء.. تاريخ أطول من عُمر الاحتلال ومسرح للحرب الدموية على القطاع

مجمع الشفاء.. تاريخ أطول من عُمر الاحتلال ومسرح للحرب الدموية على القطاع
انخفاض النوم 90 دقيقة قد يزيد إصابة النساء بالسكري

انخفاض النوم 90 دقيقة قد يزيد إصابة النساء بالسكري
شاهد.. أول شاحنة وقود تدخل قطاع غزة من مصر منذ بداية العدوان

شاهد.. أول شاحنة وقود تدخل قطاع غزة من مصر منذ بداية العدوان
«الكوت» يتحدث بعد الخسارة الكبيرة لمنتخب الشباب الليبي في افتتاح بطولة شمال أفريقيا

«الكوت» يتحدث بعد الخسارة الكبيرة لمنتخب الشباب الليبي في افتتاح بطولة شمال ...
قوات الاحتلال تعتقل نازحين وذوي الشهداء في مستشفى الشفاء بغزة

قوات الاحتلال تعتقل نازحين وذوي الشهداء في مستشفى الشفاء بغزة
لندن الشعبية لا تتخلى عن تاريخها

لندن الشعبية لا تتخلى عن تاريخها
حماس تحمل بايدن المسؤولية عن تداعيات اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء

حماس تحمل بايدن المسؤولية عن تداعيات اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء
على طريقة «الكاوبوي».. مسيرة تكساس الأميركية تستحوذ على اهتمام رواد مواقع التواصل

على طريقة «الكاوبوي».. مسيرة تكساس الأميركية تستحوذ على اهتمام رواد مواقع ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
واشنطن تنفي «موافقتها» على عملية الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى الشفاء
واشنطن تنفي «موافقتها» على عملية الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى ...
قطر تطالب بتحقيق دولي في استهداف «إسرائيل» المستشفيات في غزة
قطر تطالب بتحقيق دولي في استهداف «إسرائيل» المستشفيات في غزة
الصحة الفلسطينية تكذب الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود أسلحة في مستشفى الشفاء
الصحة الفلسطينية تكذب الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود أسلحة في ...
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة إلى 11 ألفًا و500 شهيد
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة إلى 11 ألفًا و500 ...
نحو 50 شهيدا جراء قصف إسرائيلي لمسجد وسط قطاع غزة
نحو 50 شهيدا جراء قصف إسرائيلي لمسجد وسط قطاع غزة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. مفاجأة في موقف تونس والعراق
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. ......
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته...
كتائب القسام: نخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال في غزة
كتائب القسام: نخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال في غزة...
حماس: مقتل 50 أسيرًا في غزة جراء الغارات الإسرائيلية
حماس: مقتل 50 أسيرًا في غزة جراء الغارات الإسرائيلية...
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة يهاجم مؤيدي مشروع القرار العربي
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة يهاجم مؤيدي مشروع القرار ......
المزيد
للمرة الثانية.. قوات الاحتلال تقتحم مجمع الشفاء الطبي
للمرة الثانية.. قوات الاحتلال تقتحم مجمع الشفاء الطبي...
مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن إنسانية في غزة
مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن ......
الأمم المتحدة تحذر من نفاد المساعدات الغذائية للاجئين السودانيين في تشاد
الأمم المتحدة تحذر من نفاد المساعدات الغذائية للاجئين ......
نحو 50 شهيدا جراء قصف إسرائيلي لمسجد وسط قطاع غزة
نحو 50 شهيدا جراء قصف إسرائيلي لمسجد وسط قطاع غزة...
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة إلى 11 ألفًا و500 شهيد
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة إلى 11 ألفًا ......
المزيد