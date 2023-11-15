الصحة الفلسطينية: الاحتلال أبلغنا نيته اقتحام مجمع الشفاء خلال دقائق

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت قناة «الجزيرة» عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة قولها إن الاحتلال الإسرائيلي أبلغهم رسميًا نيته اقتحام مجمع الشفاء في الدقائق القادمة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع أشرف القدرة، إن مجمع الشفاء يضم 1500 من أعضاء الطاقم الطبي ونحو 7 آلاف نازح، مناشدًا كافة الدول للتحرك العاجل من أجل إنقاذ المرضى داخل المجمع.

وتابع القدرة، الذي تحدث مع «الجزيرة» بينما يُسمع أصوات القصف العنيف، أن «هناك حملة مسعورة ضد مجمع الشفاء الطبي والبيت الأبيض تماهى معها». وفي وقت سابق اليوم قالت حركة حماس في بيان إنها «تدين بشدة ونرفض الاتهامات الأميركية»، باستخدام مستشفيات في قطاع غزة لغايات عسكرية، معتبرة إياها «بمثابة ضوء أخضر أميركي لارتكاب الاحتلال لمزيد من المجازر الوحشية بحق المستشفيات بهدف تدمير القطاع الصحي والضغط على شعبنا لتهجيره من أرضه».

وسبق أن قال القدرة إن قوات الاحتلال إن الآليات العسكرية الإسرائيلية تحاصر مجمع الشفاء من جميع الجهات، وبات الجميع في دائرة الموت جراء قصف وحصار الاحتلال لمجمع الشفاء.

حصار مجمع الشفاء الطبي

ويتعرض مجمع الشفاء الطبي لحصار مشدد لليوم السادس على التوالي، وخرج عن الخدمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي والمياه بسبب نفاد الوقود، وعدم السماح لمركبات الاسعاف من الخروج منه أو الدخول إليه، كما تعرضت معظم مبانيه للقصف من قبل طائرات الاحتلال ومدفعيته.

واستشهد أكثر من أربعين مواطنًا من المصابين والمرضى في وحدة العناية المكثفة، وأطفال خدج، جراء انقطاع الأوكسجين، بسبب قصف محطة التوليد ونفاد الوقود في المجمع.

وبسبب استهداف قوات الاحتلال لكل ما يتحرك في ساحات المستشفى وعدم السماح لأحد بالخروج منه أو الدخول إليه، دُفنت جثامين 179 شهيدا في قبر جماعي داخل المجمع.