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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة إلى 11 ألفا و451 شهيدا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 نوفمبر 2023, 12:38 صباحا
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة إلى 11 ألفا و451 شهيدا
محاولات إخراج الجثامين من تحت الأنقاض عقب غارات الاحتلال على مبنى سكني في خانيونس جنوب قطاع غزة. (أرشيفية: رويترز)
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 11 ألفا و451 شهيدا، ونحو 31 ألفا و700 جريح، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي حول العدوان، أنها تواجه لليوم الثالث على التوالي، تحديات في تحديث أرقام الضحايا بسبب انهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات الشمال. وقالت إن أكثر من 3250 مدنيًا ما زالوا في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 1700 طفل.

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وارتقى 202 شهيد من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، إلى جانب إصابة أكثر من 200 جريح من الكوادر الصحية، كما جرى الهجوم على أكثر من 60 مركبة إسعاف، تضررت 55 منها وخرجت عن الخدمة.

توقف 25 من 35 مستشفى في غزة
وبينت الوزارة أن 25 من 35 مستشفى في غزة، و52 من 72 عيادة رعاية صحية أولية، أي أكثر من الثلثين، توقفت عن العمل بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود.

ويواجه مئات الآلاف من المواطنين في المنطقة الشمالية، إما غير الراغبين أو غير القادرين على النزوح القسري جنوبًا، تحديات في تأمين الموارد الأساسية للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الماء والغذاء، إذ يثير استخدام مصادر المياه غير الآمنة، وفقا للوزارة، مخاوف مثيرة للقلق بشأن الجفاف والأمراض المنقولة بالمياه.

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