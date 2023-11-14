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غوتيريس «قلق جدا» للوضع «الفظيع» للمستشفيات في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 نوفمبر 2023, 08:17 مساء
غوتيريس «قلق جدا» للوضع «الفظيع» للمستشفيات في غزة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس (أرشيفية: أ ف ب)
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن «قلقه الشديد للوضع الفظيع والخسائر الكبيرة في الأرواح في العديد من المستشفيات» في قطاع غزة، وفقما أعلن الناطق باسمه الثلاثاء.

وأضاف ستيفان دوغاريك «باسم الإنسانية، يدعو الأمين العام إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار»، وفق «فرانس برس».

وفي ظل الحصار المطبق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر، نفد الوقود في القطاع وأثر سلبًا على المستشفيات حيث ارتفع عدد الوفيات بين الأطفال الخدج الى ستة، بالإضافة الى وفاة تسعة أشخاص في قسم العناية المركّزة.

 الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفى الشفاء
وقال وكيل وزارة الصحة التابعة لحماس يوسف أبوالريش أمس الإثنين، إن الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفى الشفاء. وأضاف «هناك ست وفيات أطفال خدج وتسع وفيات في قسم العناية المكثفة بسبب انقطاع الكهرباء». وأشار إلى أن «عشرات الشهداء ومئات المصابين لا يمكن لأحد الوصول إليهم لأن سيارات الإسعاف متوقفة وتتعرّض لإطلاق نار وقذائف إذا تحركت خارج المستشفى».

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وقال أبوالريش إن «كل مستشفيات محافظة غزة خارج الخدمة. مستشفى الرنتيسي جرى تفريغه بالكامل من الجيش والمرضى والكادر الطبي أمس بعد تهديدات من الجيش الإسرائيلي، ولا نعرف مصير بعض موظفين في المستشفى. الوضع خطير». وتحدّث عن وضع مماثل لمستشفى الشفاء في مستشفى القدس في تل الهوى. وأضاف «لا نستطيع الوصول إلى عشرات النساء اللواتي سيولدن. تلقينا بلاغات عن حالات ولدت النساء فيها في الشارع أو البيوت من دون قابلات. القناصة يطلقون النار باتجاه أي شخص يتنقل من مبنى إلى مبنى داخل المستشفى».

وأوضح أبوالريش «لا يوجد لدينا ماء للشرب ولا طعام ولا أي شيء للطواقم الطبية ولحوالي 20 ألف نازح داخل أسوار مستشفى الشفاء»، معتبرًا أن الاحتلال الإسرائيلي «يحكم بالإعدام على كل من في داخل المستشفى»

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