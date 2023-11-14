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إيلي كوهين: الصليب الأحمر لم يلتق الأسرى الإسرائيليين ولا أدلة على أنهم أحياء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 نوفمبر 2023, 07:40 مساء
إيلي كوهين: الصليب الأحمر لم يلتق الأسرى الإسرائيليين ولا أدلة على أنهم أحياء
وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين. (الإنترنت)
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قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين إن الصليب الأحمر لم يلتق أيًا من «الأسرى» لدى حركة حماس في قطاع غزة، وذلك في تصريحات الثلاثاء عقب اجتماعه برئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال كوهين في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بچنيف «حتى اليوم، لم يلتق أي من الأسرى الصليب الأحمر... ليس لدينا أي دليل على أنهم أحياء»، وذلك عقب لقاء مع رئيسة اللجنة ميريانا سبولياريتش، بحسب «فرانس برس».

وقالت «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة حماس في 26 أكتوبر الماضي، إن عدد الأسرى الذين قتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 50 أسيرًا. وذكرت «كتائب القسام»، في بيان، أنها تقدر أن عدد الأسرى الإسرائيليين الذين قتلوا في قطاع غزة نتيجة القصف بلغ ما يقرب من 50 قتيلًا.

الاحتلال يقدر عدد الأسرى 224 أسيرا
وبينما ذكرت «كتائب القسام» سابقًا أن لديها وحدها أكثر من 100 أسير، أفرجت عن 4 منهم، أفادت في بيانات سابقة أن نحو 21 منهم قتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي الذي طال مناطق واسعة من قطاع غزة.

في الوقت نفسه، أعلن الاحتلال الإسرائيلي في آخر إحصاءاته، أنه يقدر عدد الأسرى الإجمالي في قطاع غزة بنحو 224 أسيرًا، حيث تحتجز فصائل أخرى، منها «سرايا القدس» الذراع العسكرية لحركة «الجهاد الإسلامي»، أسرى آخرين.

وأمس الإثنين، قال الناطق باسم كتائب القسام أبوعبيدة في تسجيل صوتي، إنه «كانت هناك جهود من الوسطاء القطريين للإفراج عن أسرى الاحتلال من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 200 طفل و75 امرأة فلسطينية هم مجموع المعتقلين حتى 11 نوفمبر من النساء والأطفال لدى الاحتلال».

«الاحتلال لا يزال يماطل ويتهرب» 
وتابع في تسجيل صوتي مساء الإثنين أن «الاحتلال طلب الإفراج عن 100 امرأة وطفل من محتجزيه في عزة، وقد أخبرنا الوسطاء أن بإمكاننا في هدنة مدتها 5 أيام تتضمن أن نفرج عن 50 من النساء والأطفال المحتجزين في غزة وقد يصل العدد في نهاية المطاف إلى 70 على اعتبار وجود إشكالية في تواجد أولئك المحتجزين لدى فصائل وجهات متعددة، على أن تتضمن الهدنة وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة».

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وذكر أن «الاحتلال لا يزال يماطل ويتهرب من دفع هذا الاستحقاق ويضرب بعرض الحائط ليس حياة المدنيين الفلسطينيين فحسب، بل لا يهمه حتى قتل أسراه وليس أدل على ذلك من قتله لأسيرة مجندة كانت على قيد الحياة وسجلت مناشدة في بداية الحرب لكنها قتلت في قصف للاحتلال قبل أيام».

 مقتل أسيرة مجندة 
وأعلنت كتائب القسام، الخميس الماضي، مقتل الأسيرة المجندة فاؤول أزاي مارك أسياني، 19 عامًا، وإصابة جندي أسير إصابة متوسطة في قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة.

وقالت «كتائب القسام» وهي الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، إن الأسيرة المجندة فاؤول أزاي مارك أسياني، 19 عامًا من موديعين، وتحمل البطاقة رقم (214179293)، قد قتلت في قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة.

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