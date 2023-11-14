وزير إسرائيلي يروج لـ«هجرة طوعية» لسكان غزة

القاهرة - بوابة الوسط

روج عضو بارز من اليمين المتطرف في حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، زاعما اليوم الثلاثاء أن «غزة لا يمكنها البقاء ككيان مستقل وسيكون من الأفضل للفلسطينيين هناك أن يغادروا إلى دول أخرى».

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريش، الذي يرأس أحد الأحزاب القومية الدينية في ائتلاف نتنياهو، إنه يؤيد دعوة اثنين من أعضاء الكنيست الإسرائيلي كتبا في افتتاحية لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن الدول الغربية يجب أن تقبل عائلات من غزة عبرت عن رغبتها في الانتقال إلى مكان آخر، وفق وكالة رويترز.

وتسلط هذه التصريحات الضوء على مخاوف في معظم أنحاء العالم العربي من أن إسرائيل تريد طرد الفلسطينيين من أراضيهم، في تكرار للتهجير الجماعي للفلسطينيين إبان نكبة العام 1948.

تهجير جماعي للفلسطينيين من غزة

وادعى الوزير في بيان أن «مبادرة الهجرة الطوعية لعرب غزة إلى دول العالم هي الحل الإنساني الصحيح لسكان غزة والمنطقة بأكملها بعد 75 عاما من اللاجئين والفقر والخطر». وزعم أن «منطقة صغيرة مثل قطاع غزة لا تتمتع بموارد طبيعية لا يمكن أن تعيش بمفردها»، وأضاف «لن تكون دولة إسرائيل قادرة بعد الآن على قبول وجود كيان مستقل في غزة».

وتشن إسرائيل عدوانا شرسا على غزة منذ السابع من أكتوبر، واستشهد أكثر من 11 ألف فلسطيني خلال القصف الإسرائيلي المستمر على غزة منذ أسابيع وفقا للسلطات الصحية الفلسطينية، وتم تسوية مساحات كاملة من القطاع بالأرض. وطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان شمال غزة مغادرة منازلهم والتوجه إلى الطرف الجنوبي من القطاع، حيث زعم إنهم سيكونون أكثر أمانا وإنه سيكون بوسعهم العودة بمجرد استقرار الوضع.

وانسحب جيش الاحتلال الإسرائييل ومستوطنين من غزة عام 2005 بعد احتلال دام 38 عاما، وقال نتنياهو إن إسرائيل لا تنوي الحفاظ على وجود دائم مرة أخرى في غزة لكنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على القطاع لفترة غير محددة.