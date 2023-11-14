مصر تطالب الأطراف الدولية بتبني «مواقف جادة وواضحة» لوقف العدوان على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الانتهاكات الإسرائيلية في حق المدنيين الفلسطينيين، لا سيما النساء والأطفال، ترقى لكونها «جرائم حرب مكتملة الأركان»، مشددا على ضرورة تبني الأطراف الدولية لـ«مواقف جادة وواضحة» للوقف الفوري لإطلاق النار في ظل العدوان المستمر على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل كامل ومستدام وآمن.

وناقش شكري، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث، في القاهرة اليوم، مسارات العمل المشتركة للحد من الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون بما في ذلك الأطفال والنساء من اعتداءات إسرائيلية جسيمة تخالف أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بحسب بيان للوزارة اليوم.

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد أن المسئولة الأممية استعرضت خلال اللقاء الوضع المتردي للنساء والأطفال في قطاع غزة، لا سيما في ظل وجود أكثر من ٥٥ ألف سيدة حامل في قطاع غزة بينما عمليات القصف المستمرة للمستشفيات وعدم قدرتها على تقديم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى.

انتهاكات إسرائيلية وعقاب جماعي لأهالي غزة

كما استمعت سيما بحوث إلى تقييم وزير الخارجية للجهود والاتصالات التي تقوم بها مصر على المسارين السياسي والإنساني، حيث أكد شكري ضرورة تبني الأطراف الدولية لـ«مواقف جادة وواضحة» في إطار التزاماتها القانونية والسياسية بأحكام القانون والاتفاقيات الدولية لوقف هذه الحرب بشكل فوري.

- مصر تجدد رفضها لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة

وشدَّد شكري على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئوليته لوقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، للعقاب الجماعي من استهداف وحصار وتهجير قسري وتدمير للبنية التحتية ضد سكان قطاع غزة، منوها إلى حتمية توصيف هذه الانتهاكات بمسمياتها، والتي أودت بحياة ما يزيد على 11 ألف فلسطيني منهم ما يزيد على ثلاثة آلاف امرأة وأكثر من ثلث الضحايا من الأطفال، و«النأي عن الارتكان لأي مبررات مغلوطة تحت غطاء حق الدفاع عن النفس»، فضلا عن تكثيف الجهود لتقديم وإيصال المساعدات اللازمة للقطاع وفقا لاحتياجات المواطنين.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي خلف أكثر من 11 ألف شهيد، حتى الآن، أغلبهم من النساء والأطفال، مع استهداف المنشآت الطبية والمدنية ومنع وصول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية.