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«رايتس ووتش» تطالب بالتحقيق في «جريمة حرب» إسرائيلية بعد استهداف امرأة وحفيداتها في جنوب لبنان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 نوفمبر 2023, 01:23 مساء
«رايتس ووتش» تطالب بالتحقيق في «جريمة حرب» إسرائيلية بعد استهداف امرأة وحفيداتها في جنوب لبنان
قذائف إسرائيلية تسقط قرب قرية يارين على الحدود الجنوبية للبنان، 10 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
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دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، إلى التحقيق في ضربة إسرائيلية أودت بحياة امرأة وحفيداتها الثلاث في جنوب لبنان، معتبرة أنّ الاستهداف قد يرقى إلى «جريمة حرب».

وفي 5 نوفمبر، قتل المدنيون الأربعة في ضربة إسرائيلية استهدفت سيارة كانت الجدة وحفيداتها يستقلنها للابتعاد عن مناطق يطالها القصف قرب المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، والتي تشهد تصعيداً عسكرياً بين حزب الله وكيان الاحتلال، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وخلف أكثر من 11 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال، بحسب وكالة «فرانس برس».

«انتهاك وجريمة حرب»
وقال الباحث في الشأن اللبناني في هيومن رايتش ووتش رمزي قيس، في بيان إن «الهجوم الذي شنته القوات العسكرية الإسرائيلية.. يظهر استخفافاً متهوراً بحياة المدنيين»، معتبراً أنّ مقتل الفتيات الثلاث مع جدّتهن يعد «انتهاكاً لقوانين الحرب، ويتعيّن على حلفاء إسرائيل، وبينهم الولايات المتحدة، الرد على ما يبدو بمثابة جريمة حرب عبر المطالبة بالمساءلة عن هذه الضربة غير القانونية».

وبناء على تحقيقات أجرتها، لم تجد هيومن رايتس ووتش، «أي دليل على وجود هدف عسكري في محيط» السيارة المستهدفة. وقالت إنه حتى وإن كان هناك هدف عسكري، فإن «استهداف سيارة تقل مدنيين.. يجعل من الضربة غير قانونية»، متهمة جيش الاحتلال الإسرائيلي «بالفشل في التمييز بين المقاتلين والمدنيين».

- استشهاد أربعة من أفراد عائلة صحفي في ضربة إسرائيلية بجنوب لبنان

وإثر الضربة، ادعى جيش الاحتلال أنه قصف أهدافاً لحزب الله في جنوب لبنان بينها «مركبات».

ودان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في حينه «جريمة نكراء تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال»، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية استهدفت السيارة بطائرة مسيّرة.

ومنذ بدء التصعيد، قتل 88 شخصاً في لبنان، بينهم 65 مقاتلاً من حزب الله و11 مدنياً، وفق حصيلة جمعتها وكالة «فرانس برس».

ونعى حزب الله كذلك سبعة من مقاتليه قضوا بضربة إسرائيلية في سورية.

وأحصى الاحتلال الإسرائيلي من جهته 9 قتلى منذ بدء المواجهات مع حزب الله..

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