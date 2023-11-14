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استشهاد 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 نوفمبر 2023, 11:56 صباحا
استشهاد 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
مشيعون يلقون نظرة الوداع على جثامين أربعة فلسطينيين «استشهدوا» برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم للاجئين الفلسطينيين، 7 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
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«استشهد» ثمانية فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم ومخيّمها بشمال الضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء، بحسب ما أفاد مدير مستشفى «ثابث ثابت» في طولكرم، ووزارة الصحة الفلسطينية.

وأكد مدير مستشفى «ثابث ثابت» أمين خضر، «استشهاد» خمسة شبان «تتراوح أعمارهم بين 21 و29 عاماً خلال عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم ومخيّم طولكرم للاجئين الفلسطينيين، وفق وكالة «فرانس برس».

وأكدت وزارة الصحة في بيان لاحق ارتفاع عدد «الشهداء» في المدينة إلى سبعة وهم «عبد معارك جربان (33 عاما)، سعيد سلمان بو طاحون (32 عاما)، جهاد خالد غانم (25 عاما)، مصعب عمر الغول (21 عاما)، حازم محمد حصري (28 عاما)، محمود علي حدايدة (25 عاما)، ووليد مصيعي (26 عاما)».

ثم قالت الوزارة في بيان منفصل إنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية المسؤولة عن التنسيق مع الجانب الإسرائيلي «باستشهاد الشاب محمد عبد المجيد الحلايقة (20 عاما)، من بلدة الشيوخ، برصاص الاحتلال قرب مدخل بلدة بيت عينون بالخليل، فجر اليوم الثلاثاء».

من جهتهم أفاد شهود عيان عن اشتباكات عنيفة دارت خلال العدوان الإسرائيلي، فجرًا في طولكرم لاعتقال شبّان فلسطينيين.

فيما أكّد جيش الاحتلال للوكالة أنّ وحداته نفّذت بالفعل «عملية عسكرية» في هذه المنطقة، من دون أن يوضح هدفها ولا حصيلتها.

اشتباكات في جنين
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت الإثنين عن «استشهاد المواطن عيسى علي القاضي (66 عاماً) برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال في الخليل».

وأكدت مصادر متطابقة أن القاضي هو سائق سيارة أجرة قتل وهو يقودها، ولم يكن يشارك في أية مواجهات.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت الخميس مقتل 14 شخصاً في يوم واحد من الاشتباكات في جنين التي شهدت أعنف مواجهات منذ 2005، عندما بدأت الأمم المتحدة تسجيل عدد القتلى الذين سقطوا في عمليات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلّة منذ 1967.

- استشهاد 5 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

وكان هؤلاء القتلى من ضمن 18 فلسطينيا «استشهدوا» الخميس برصاص الاحتلال الإسرائيلي في عموم الضفة، بحسب المصدر نفسه.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما خلف أكثر من 11 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال، وفق وكالة الصحة الفلسطينية بالقطاع.

وفي الضفة الغربية، تتزايد الاقتحامات الإسرائيلية وهجمات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية، وكذلك عمليات الإغلاق والتوقيفات.

ومنذ اندلاع العدوان على غزة، «استشهد» أكثر من 190 فلسطينيا في الضفة الغربية بنيران جنود أو مستوطنين إسرائيليين، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

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