ملك الأردن يرفض أي خطة لاحتلال أجزاء من قطاع غزة أو إقامة مناطق أمنية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وسائل إعلام رسمية اليوم الإثنين إن العاهل الأردني الملك عبدالله رفض أي خطط لاحتلال «إسرائيل» أجزاء من قطاع غزة أو إقامة مناطق أمنية داخل القطاع، مؤكدا على أن أصل الأزمة يتمثل في حرمان الفلسطينيين من «حقوقهم المشروعة».

وفي تصريحات بالقصر الملكي، قال العاهل الأردني لكبار السياسيين إنه لا يمكن أن يكون هناك «حل عسكري أو أمني» للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. وأضاف أن قطاع غزة ينبغي ألا تفصله إسرائيل عن باقي الأراضي الفلسطينية. وقال الملك عبدالله للسياسيين «أصل الأزمة هو الاحتلال وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة»، بحسب «رويترز».

«المزيد من دوامات العنف والدمار»

وأضاف «الحل يبدأ من هنا، أي مسار آخر نتيجته الفشل والمزيد من دوامات العنف والدمار». وأوضح العاهل الأردني أنه حذر منذ فترة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومن أن هجمات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين يمكن أن تدفع «إلى انفجار الأوضاع في المنطقة واتساع رقعة الصراع».

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وقال الملك عبدالله في تصريحات سابقة مطلع الشهر الجري إن السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم هو إحياء المفاوضات المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.

وتوقفت المفاوضات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، فيما يُعرف باسم «حل الدولتين»، منذ نحو عقد.